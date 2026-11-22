El defensa del Getafe Andrés García (i) protege el balón ante Álex Baena, del Atlético, durante el partido disputado en el Coliseum EFE

El Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria con una victoria fácil frente al Getafe en el Coliseum (0-3), territorio normalmente vetado para los duelos plácidos, pero minimizado por el conjunto rojiblanco, que al ritmo de Álex Baena se gustó, sentenció en la primera parte y consiguió tres puntos clave para seguir la estela del Barcelona y del Real Madrid en la lucha por el título.

Baena acaparó casi todos los focos cuando el Atlético de Madrid necesitaba salir de la enfermería. Derrotado de forma consecutiva en sus primeros encuentros de primer nivel (frente al Bayern y el Barcelona), necesitaba dar un golpe encima de la mesa para espantar fantasmas y no perder la estela de los dos grandes, que no cedieron en la jornada anterior con sus victorias sobre el Villarreal y el Celta.

El campeón del mundo brilló en un duelo que se esperaba áspero, como los que propone el Getafe de José Bordalás. De hecho, hasta ahora ningún equipo había conseguido la victoria en el Coliseum. El conjunto azulón se mantenía invicto con tres empates y tres victorias que paliaban su tremendo déficit como visitante: fuera de casa, ha perdido todos sus partidos, no ha marcado ni un gol y acumula catorce en contra.

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Al Getafe no le ayudaron las malas noticias que durante la jornada llegaron desde la enfermería. Por la mañana, se lesionó Boselli. Por la tarde, Carvajal. Bordalás perdió a dos buenos guerreros, y con una plantilla muy corta, saltó al terreno de juego con ganas pero un punto deprimido y peligrosamente cerca del descenso. Su impulso inicial, correcto y competitivo, se diluyó muy rápido, en cuanto quiso el Atlético, muy serio atrás, sin concesiones al choque y con tino en el centro del campo con Koke, Giuliano y, sobre todo, Baena, a los mandos.

Nunca existió precupación o sobresalto alguno por el resultado. Aunque de inicio Terrats inquietó con un disparo por encima del larguero y Hancko tuvo que emplearse a fondo para sacar un buen centro de Mojica desde la izquierda, era todo un espejismo. Las sensaciones eran evidentes del control total rojiblanco, sin rendija posible hacia la sorpresa y menos cuando a los diez minutos Baena abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área que fue imposible para Soria. Julián, asistió a su compañero, máximo goleador del equipo con seis aciertos. Sería el primero de sus dos pases de gol.

De héroe a villano

Soria, para bien y para mal, se convirtió en el protagonista de su equipo. Durante 45 minutos evitó una goleada sonrojante para sus compañeros con paradas de todo tipo y condición. Pero también fue el responsable del 0-2, a la media hora, cuando salió a despejar de puños un córner lanzado por Julián Álvarez. El puñetazo lo dio al aire, la pelota pasó de largo, terminó en las botas de Cardoso, que marcó el segundo a placer.

Hasta ese instante, había salvado un mano a mano ante Julián Álvarez, habilitado, como no, por un gran pase de Baena; también voló para salvar un derechazo del argentino desde fuera del área; se empleó a fondo para despejar un doble remate a bocajarro de Hancko y de Le Normand; también pudo con un disparo de Barrios y se salvó del tercero porque Baena impulsó en exceso la pelota por encima de su figura en un mano a mano.

Antes del paso por vestuarios, los hombres de Simeone ya habían hecho los deberes. La reacción del Getafe, con un fondo de banquillo escaso y en plena caída libre, era una quimera. Bordalás reaccionó con Satriano, suplente por el cansancio provocado por un tedioso viaje de vuelta tras jugar con Uruguay. Era una de sus mejores armas y un posible actor que podría agitar el duelo. Sin embargo, el Atlético no lo permitió.

Para el segundo acto activó el perfil resistencia sin florituras. Funcionó. El Atlético aguantó bien hasta el final. Perdió la frescura del primer tiempo, pero mantuvo a raya al Getafe, incapaz de inquietar a Oblak. Baena se fue a veinte minutos para el final, el equipo de Simeone encontró dos ocasiones clarísimas que erró Sorloth, un penalti que provocó el noruego y que transformó Grimaldo y una victoria en un territorio hostil donde se ganan las Ligas.