Quique Sánchez Flores en el Alavés-Deportivo I. Rico / EFE

Si Antonio Hidalgo llegó a la sala de prensa de Mendizorroza enfadado, Quique Sánchez Flores lo hizo en paz. El técnico babazorro se mostró contento con la imagen de su equipo y aseguró que lo mejor para él fue "recuperar las buenas sensaciones".

Buenas sensaciones. “Estamos muy felices por el resultado, muy felices por el desempeño de los jugadores, por la buena actuación que han tenido y por imponerse. Demostraron mucha energía, mucho fútbol y mucha intención. Pasamos por situaciones que nos podían quitar esa energía, el penalti, el gol en contra… Pero hemos sido muy fuertes mentalmente y físicamente, hemos generado muchas ocasiones… Es un partido que me recuerda a esos primeros de la temporada”.

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Fin a la mala racha. “El equipo necesitaba la victoria. Ya hemos pasado por ese valle de resultados negativos, necesitábamos esa victoria, ese paso adelante, ese recuperar la energía e ilusionarnos con lo que queda de temporada, que queda muchísimo. Sabíamos que estábamos a un partido de que los números nos cuadraran para bien. Entendía la tristeza y la poca energía que generan esos momentos en los que el equipo no gana, pero sabíamos que saldríamos. Lo hemos hecho además con mucha autoridad y eso es lo más importante del día de hoy”.

Momento personal. “Me entristece cuando estoy en algún lugar y pasamos por momentos delicados, me hago partícipe y me pongo peso en todo lo que ocurre. Por lo tanto, esos momentos en los que no somos capaces de alzar el vuelo, aunque sepa que estamos en el camino correcto, es necesario romperlos. Estoy aquí para llevar energía a la gente, tener autoridad, pero desde la ilusión y desde el buen ambiente. Aunque eso lo cuides, si los resultados no acompañan, los jugadores están más tristes, la afición también, vosotros estáis más pesimistas y todo eso a mí me genera inquietud porque no es lo que quiero. Yo quiero generar ilusión, motivación… Cuanto más lejos estoy de eso, más me decepciono interiormente. Cuando he visto hoy la energía del equipo, me genera una alegría inmensa”.

Salir del área técnica tras unas semanas en muletas. “No sé hasta qué punto tiene una incidencia directa, pero he encontrado liberación. He podido sentirme entrenador. He dejado atrás una frustración grande. Le doy gracias a la dirección deportiva, a la afición por la paciencia”.

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Recomponerse tras el penalti y el gol en contra. “Tenemos que ser muy concretos a la hora de definir nuestra forma de ser. Tenemos dos delanteros que alimentar, tenemos que ser compactos, con espacios somos peligrosos, hemos sido atrevidos con la presión, hemos sido valientes… Esa frescura de equipo es la que necesitamos. En el fútbol siempre estás muy expuesto a nivel de resultados y ya sabéis que cuando no acompañan, ya da igual todo, es suficiente para que duela y para que el equipo se resienta. Por eso estas buenas sensaciones son lo mejor que nos ha podido pasar”.

Lesión de Hugo Novoa. “No lo sé aún, pero ojalá no sea nada serio porque el chico tiene una ilusión enorme y no puede dar mucho”.