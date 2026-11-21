El defensa del Valencia José Manuel Arias Copete celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de LaLiga entre Rayo Vallecano y Valencia CF, en el Estadio de Vallecas EFE / Víctor Lerena

El Valencia, con un gol de cabeza de José Manuel Copete a los cuarenta minutos, sumó la segunda victoria consecutiva liguera fuera de casa (0-1) y se impulsa en la clasificación igualando a doce puntos al Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas y se acerca peligrosamente al descenso.

La lluvia caída durante horas en Madrid provocó que el césped estuviera muy rápido desde el inicio, algo que aprovechó el Rayo para, más enchufado que su rival, someter con una intensa presión al Valencia durante los primeros compases.

Isi Palazón, titular por primera vez desde hace un mes, fue el que primero avisó para el Rayo con un disparo cruzado que repelió a córner un antiguo compañero, el portero macedonio Stole Dimitrievski, que antes del descanso salvó a su equipo en varias ocasiones, siendo la más clara un despeje en línea de gol tras una buena jugada individual de Jorge de Frutos.

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En el Valencia, Javier Aguirre no pudo contar con el sancionado José Luis Gayà ni con los lesionados Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós. Sin Gayà ni Jesús Vázquez, bajas sensibles, el mexicano cubrió el lateral izquierdo con Maffeo cambiado de banda, con Luis Rioja por delante.

Bien plantado tácticamente, el conjunto valenciano no tuvo prisa para esperar su momento, que llegó a los cuarenta minutos, cuando José Manuel Copete, sin oposición y con un remate de cabeza a la salida de córner, adelantó a su equipo.

Javier Aguirre celebró el gol de forma efusiva desde la banda porque su apuesta dio sus frutos y no perdió la calma cuando en los primeros minutos su equipo estuvo a merced del Rayo, que sorprendió con un esquema táctico novedoso: defensa de tres, dos delanteros y extremos muy abiertos en los ataques.

Poco peligro

En la segunda parte el Rayo pudo igualar la contienda nada más salir de vestuarios con un lanzamiento de falta de Florian Lejeune que se fue rozando un poste y que supuso otro serio aviso para el Valencia.

Sin perder la compostura, el conjunto visitante siguió a lo suyo y, con el paso de los minutos, fue desesperando al Rayo, en el que Beñat San José buscó la fórmula del empate dando entrada a sus jugadores más ofensivos del banquillo, el brasileño Alemao y el extremo Álvaro García.

Javi Guerra y Umar Sadiq, con su velocidad, hicieron exigirse al máximo a la defensa del Rayo, en el que solo alguna individualidad causó cierto peligro al Valencia, como el latigazo de Unai López que se estrelló en el larguero.