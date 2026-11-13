El excéltico Alfon se perderá lo que resta de temporada 

Alfon durante un entrenamiento con el Sevilla Sevilla FC

El extremo del Sevilla Alfonso González, 'Alfon', sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que será intervenido en los próximos días y que le hará perderse el resto de la temporada.

El Sevilla informó este viernes de que el atacante albaceteño sufrió la lesión durante el entrenamiento del equipo este pasado jueves: "En un lance del mismo, Alfon ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", explicó.

"El extremo manchego fue trasladado de inmediato a un centro médico para que se le practicara una resonancia que ha confirmado el diagnóstico inicial", indicó el club hispalense, que precisó que Alfon "será operado en los próximos días".

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En su nota, el Sevilla trasladó "un mensaje de ánimo a su jugador, al que apoyará en todo momento en su proceso de recuperación", del que no ofreció un plazo estimado, aunque por la gravedad de la dolencia será de varios meses.

Alfon, de 27 años, llegó libre al club del barrio de Nervión hace dos veranos, procedente del Celta de Vigo, y desde el principio su etapa como sevillista ha estado marcada por varias lesiones musculares anteriores, por lo que ha tenido poco protagonismo en el equipo.

La pasada campaña fue cedido en el mercado invernal al Villarreal y en la actual, tras su regreso en verano, se perdió las dos primeras jornadas de LaLiga por una lesión sufrida en la pretemporada y hasta ahora había jugado cinco partidos ligueros, con un total de 65 minutos sumados, más el encuentro completo de Copa ante el Sporting Hortaleza.