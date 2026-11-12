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Rivales

Dos partidos de sanción para Braulio Vázquez tras el Valencia-Real Madrid

El exdeportivista protagonizó un incidente en el túnel de vestuarios que el colegiado recogió en el acta

Efe
12/11/2026 17:54
Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia
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El Comité de Competición de la RFEF ha impuesto una sanción de dos partidos para el director deportivo del Valencia, el exdeportivista Braulio Vázquez, por un incidente en el túnel de vestuarios que el colegiado Hernández Maeso recogió en el acta, y de un partido para José Luis Gayà después de su expulsión, según conoce ya la entidad de Mestalla.

“En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia CF, Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente nº 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: “¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!”, recogió el acta.

El colegiado recogió que se dirigió también a él con esas mismas palabras y "una actitud exaltada", por lo que afirmó que fue "necesaria" la intervención de agentes de la policía nacional, "quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente".

VALENCIA, 07/11/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) marca su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y Real Madrid disputan este sábado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque

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El director deportivo deberá cumplir los dos partidos de sanción ante el Rayo Vallecano y Osasuna “por protestas reiteradas”. La sanción, que incluye una multa económica, no le permitirá acceder al terreno de juego, al banquillo ni a la zona de vestuarios.

La entidad valencianista, que posee un vídeo sobre lo ocurrido en el túnel de vestuarios, mantiene su extrañeza y enfado porque Hernández Maeso no incluyera en el acta otros altercados con jugadores del Madrid como Jude Bellingham o Antonio Rüdiger.

Por su parte, Gayà cumplirá la sanción ante el Rayo Vallecano después de ser expulsado con roja directa en el minuto 79 de partido tras una entrada a Kylian Mbappé.

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