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Rivales

Mantilla, operado de una rotura del cruzado, dice adiós a la temporada

El jugador del Racing no podrá volver a competir antes del próximo curso

Efe
11/11/2026 18:54
Luismi Cruz trata de superar a Mantilla en el Deportivo-Racing
Luismi Cruz trata de superar a Mantilla en el Deportivo-Racing
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El capitán del Racing de Santander Álvaro Mantilla ha sido operado con éxito este miércoles de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en el partido ante el Real Madrid, una lesión que le impedirá jugar lo que resta de temporada.

El periodo de baja de Mantilla dependerá de su evolución, pero, según ha confirmado el club a EFE, el jugador cántabro no volverá a competir en la presente campaña 2026/2027.

La operación, practicada por el traumatólogo Antonio Cruz en el hospital Santa Clotilde de Santander, ha consistido en una reconstrucción del ligamento dañado con una plastia procedente del tendón rotuliano, según informa el club cántabro en un comunicado.

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Mantilla fue retirado del encuentro disputado el 1 de noviembre ante el Real Madrid en los Campos de Sport de El Sardinero en el minuto 29, tras sufrir la lesión en un lance del juego

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