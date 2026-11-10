El Getafe firma el peor inicio como visitante de su historia en Primera

José Bordalás en la derrotada ante el Betis en La Cartuja Getafe CF

El Getafe tiene un problema mayúsculo cada vez que le toca hacer las maletas. El conjunto azulón atraviesa una crisis de resultados lejos del Coliseum que ha adquirido una dimensión histórica. Seis desplazamientos, seis derrotas y ningún punto en el casillero. Un balance que lo convierte en el peor visitante de Primera División sin ninguna discusión y que supone el peor comienzo a domicilio de todas sus temporadas en la élite. Los de José Bordalás no encuentran la manera de competir fuera y están pagando muy caro su incapacidad para trasladar al resto de estadios del fútbol español todas las fortalezas que en su casa sí tienen.

Los números son más que preocupantes. El Getafe ha encajado catorce goles en sus seis salidas y, lo peor, todavía no ha conseguido celebrar ninguno. Son 540 minutos sin marcar, una sequía que explica todas sus dificultades para sumar. No ha encontrado la portería contraria en ninguno de sus desplazamientos y tampoco ha logrado mantener su portería a cero. Un equipo que no marca y que además recibe más de dos tantos de media por encuentro está condenado al fracaso en cada uno de sus viajes.

Cierto es que el calendario tampoco le ha concedido demasiadas facilidades. El cuadro madrileño ha visitado a Alavés, Osasuna, Betis, Barcelona, Athletic Club y Villarreal. En Mendizorroza cayó 3-0, mientras que en El Sadar y La Cartuja perdió por la mínima (1-0). En el Camp Nou perdió de nuevo por 3-0 y en San Mamés dejó su peor resultado, con un 4-0 que evidenció todas sus carencias como equipo. La última estación fue La Cerámica, esta última jornada. Aguantaron durante 80 minutos, pero se derrumbaron en el tramo final. Buchanan abrió el marcador y Carlos Romero sentenció en el añadido para el 2-0 final.

Lo más llamativo es que este Getafe está muy lejos de la versión que históricamente ha identificado a los soldados de Bordalás. El orden defensivo, la incomodidad y la competitividad desaparecen cada quince días y, sin sus principales señas de identidad, el resultado es el de ser el invitado más amable de la Liga. El que todos quieren traer a su estadio.

Así sobrevivió el Dépor ante el Espanyol: las herramientas para sostenerse en el caos Más información

El contraste con el pasado curso resulta especialmente significativo. A estas alturas de la competición, acumulaba diecisiete puntos, cinco más que los doce actuales. Pero la diferencia era todavía mayor en su rendimiento como visitante. Entonces ocupaba la sexta posición entre los mejores equipos a domicilio, después de haber conseguido tres victorias en sus siete primeros desplazamientos. Un cambio de tendencia radical.

Agarrados al Coliseum

La única noticia positiva para los azulones está en su rendimiento como locales. El Coliseum se ha convertido en el refugio de un equipo que no encuentra respuestas cuando juega lejos de casa. Sus doce puntos de dieciocho posibles lo sitúan como el sexto mejor anfitrión de Primera División. Además, es uno de los dos únicos clubes, junto al Real Madrid, que todavía no conoce la derrota ante su público. Tres victorias y tres empates sostienen a un equipo que, de no ser por sus números en su feudo, sería colista destacado.

Aun así, dicha fortaleza no esconde un problema de semejante magnitud. Seis derrotas, catorce goles encajados y ninguno marcado dibujan una realidad a la que Bordalás debe atender.