Fermín es el líder (1-2)

Fermín López celebra uno de sus goles durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el estadio Metropolitano EFE/SERGIO PÉREZ

El Barcelona superó un mal rato en el Metropolitano, se recompuso antes del descanso y culminó una remontada de mérito con dos goles de Fermín López, el líder este domingo del líder de LaLiga EA Sports, ganador por 1-2 contra el Atlético de Madrid, al que no le dio con su magnífica primera media hora.

La reafirmación del vigente campeón, que sale reforzado cuando más cerca tenía a todos sus perseguidores. El sinsabor del Atlético, que jugó para ganar, sobre todo en el primer acto, pleno de convicción y fútbol entonces, pero decayó después, desfondado por todo el tremendo esfuerzo anterior.

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“No sé qué es la palabra de tú a tú”, esquivó Simeone en la víspera. No solo jugó de tú a tú el Atlético, sino que fue más allá en la primera parte.

Hay pocas veces, ni siquiera probablemente lleguen a cinco, alguna de ellas también en el Metropolitano, que el Barcelona de Flick se sintió tan ajeno al control, tan fuera de sitio, tan vulnerable, como el inicio de este duelo.

El partido en la cabeza de Simeone fue una pesadilla inicial para el Barça. Incluía como sorpresa la liberación hacia el medio de Giuliano Simeone, indetectable cuando irrumpió hacia el centro, coordinado con la extensión hacia la derecha de Kang in Lee; combinados todos ellos, más Julián Alvarez, en la acción trepidante que puso todo patas arriba.

Era tan solo el minuto 9. Ya había perdonado el atacante argentino, o salvado Joan García, según la perspectiva, un mano a mano, en el que tuvo demasiado tiempo para darle tantas vueltas a la cabeza, cuando se dirigía hacia el guardameta. También había repelido el larguero un cabezazo de Pubill y un tiro de Fermín. Todo antes del 1-0.

Puro vértigo, pero también precisión. Desde el saque de banda en la izquierda de su ataque, aún en su campo, cuando Álex Baena cambió todo el juego a la derecha, hasta la asistencia de Julián Alvarez a la llegada rompedora por el medio de Giuliano Simeone, todo activado con el delicioso exterior del pie derecho de Kang in Lee. Un golazo.

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El Metropolitano entró en ebullición. No era para menos. Volaba el Atlético, se miraban unos a otros en el Barcelona, desesperado Lamine Yamal buena parte del primer tiempo, y Julián Alvarez respondía con hechos, lo único tangible, lo único verdadero ya a estas alturas, del compromiso que desprende su presente con el club rojiblanco. Su equipo.

La manera como corrió, se vació, presionó y regateó, con dos ocasiones más que salvó Joan García todavía en la primera parte, son una demostración inequívoca de todo ello, pero también del aspecto diferencial que cobra en este Atlético que se siente capaz de todo, incluso de desbordar un buen rato al Barcelona, el vigente campeón y el favorito.

No sólo lo contuvo como otras veces, no sólo lo contraatacó, sino que también le miró directo, sin matices, para competirlo con el balón. Lo logró durante muchos tramos del primer tiempo. Pero también comprobó que incluso el Barcelona que sufrió todo el primer tiempo es un equipo muy difícil de ganar. Lo anunció Lamine Yamal y lo transmitió Fermín con el 1-1 cuando el partido se adentraba en esos segundos finales hacia el descanso. Era el minuto 44 y 22 segundos, cuando su zurda impactó en la red de Oblak. Fue oportuno y certero.

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Tiene tanto y tan bueno el Barcelona que no hay ninguna manera de controlar todas sus variables y virtudes. De cualquier balón nace un gol. Un desconsuelo para el Atlético camino del vestuario. Superior y brillante, el empate fue un palo. A contracorriente y lejos de su versión más imponente, el gol fue un alivio para el Barcelona. Un reinicio necesario.

La primera ocasión del segundo tiempo ya fue del conjunto azulgrana, este domingo de verde. Un tiro de Lamine Yamal. El dominio también fue del Barcelona a la vuelta del vestuario, con una claridad desconocida hasta entonces en el partido, pero con la advertencia, ahora sí, del contragolpe. Volvió a definir mal Julián Alvarez ante Joan, pero también creó que la siguiente ocasión que ni Baena ni Sorloth consiguieron embocar.

Desfondado ya entonces el Atlético, con visibles síntomas de cansancio de sus jugadores, dominador el Barcelona, Fermín anotó el 1-2 para el conjunto de Hansi Flick, asistido por Lamine Yamal, en el minuto 66. La calidad diferencial del conjunto azulgrana, mucho mejor en la segunda parte que en la primera y más líder, tres puntos por delante del Real Madrid y cinco ya por encima del equipo rojiblanco.

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios (Jonathan David, m.78), Koke (Hjulmand, m.71), Baena (Johnny Cardoso, m.71); Kang in (Sorloth, m.60)y Julián Alvarez.

2 – Barcelona: Joan García; Brian Fariñas (Frenkie de Jong, m.46), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Christensen, m.61); Pedri, Bernal (Eric García, m.74); Lamine Yamal, Fermín (Gavi, m.74), Gordon (Adeyemi, m.86); Raphinha.

Goles: 1-0, m.9: Giuliano. 1-1, m.44: Fermín. 1-2, m.66: Fermín.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Baena (min. 43), Llorente (min. 87) y Pubill (min. 88) y al visitante Bernal (min. 73).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano ante 69.788 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes. Además, en el minuto 11 se rindió homenaje al futbolista con un minuto de aplausos y un vídeo en el marcador.