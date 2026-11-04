Eder Sarabia se presenta con el Espanyol: "Puedo prometer trabajo, pero resultados... eso son mentirijillas"

Eder Sarabia, durante su presentación Espanyol

Eder Sarabia fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Espanyol. La rueda de prensa del técnico bilbaíno, agendada en un primer momento para el martes, fue aplazada debido al fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel. A pesar de que la incorporación de Sarabia se hizo oficial el pasado 28 de octubre, justo un día después de la destitución de Manolo González, no pudo sentarse en el banquillo ante el Villarreal en La Cerámica (0-1) y tampoco lo podrá hacer este sábado contra el Deportivo en el RCDE Stadium (16.15 horas). Esto se debe a que arrastra una sanción de su etapa en el Elche tras los insultos dirigidos al equipo arbitral después de la derrota del cuadro ilicitano ante el Betis en La Cartuja. Fue sancionado con cuatro partidos, pero ya había cumplido dos al final del pasado curso.

Jesús de Miguel. “Lo primero, mandar fuerza y ánimo al dolor de la familia tinerfeñista y un abrazo a Jesús Owono, que sé que está pasando un mal momento. La vida sigue, estamos con ellos, y cuando juguemos, espero que todo el fútbol español le haga un homenaje”.

Primera toma de contacto. "Esto es una gran vuelta y hay que ir etapa a etapa para al final estar en disposición de hacer cosas importantes. En la primera reunión con los futbolistas hemos hablado de las cosas que quieren volver a sentir. Hace no mucho, este era un equipo fiable y sus futbolistas se sentían fuertes y convencidos, capaces de ganar en cualquier escenario. Queremos recuperar muchas cosas buenas que el equipo ha hecho con Manolo y darle nuestro toque".

Manolo González. "Hablé con él porque me parece una persona espectacular. Todos los entrenadores le tenemos un gran cariño por cómo es, Monchi también me lo dijo. Nos vimos en la reunión de entrenadores y es una persona muy querida en el gremio. Evidentemente, en la afición perica también, por todo lo que ha dado: ascenso, permanencias, momentos de gran fútbol, sacar buen rendimiento a muchos futbolistas... Todo eso es imprescindible para nosotros. Ya le dije que en este vestuario se va a hablar siempre muy bien de ti”.

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Elegir al Espanyol ante otras ofertas. "Desde el primer momento entendimos que este era nuestro sitio. Un club histórico, con una grandísima afición. Estoy seguro de que aquí podremos vivir noches mágicas. Como aprendí de Quique (Setién), cuando vas a los sitios hay que hacerlo pensando que es para toda la vida”.

Polémica por unas declaraciones durante su etapa en el Andorra. “Hemos vivido todo tipo de situaciones que me hacen llevar las cosas con naturalidad. Hemos de ser capaces de poner el peso suficiente a las cosas porque igual una opinión de una minoría parece que es la opinión de la totalidad y seguramente no. ¿Mi pasado? Nosotros siempre hemos defendido lo nuestro a capa y espada por responsabilidad, compromiso, convicción y por agradecimiento. Sobre lo que dije estando en el Andorra, pues si tengo que pedir perdón a la gente que se sintiera ofendida, pido perdón. También les digo a esos que lo nuestro ahora es el Espanyol y que lo vamos a defender a muerte. Con nuestro trabajo, con nuestra energía y nuestras emociones intentaremos ponerlo donde se merece. Es un club grande, con una gran afición".

Estilo de juego. "Ante el Villarreal pasaron cosas y ya empezaron a decir que ‘Ah, pues igual sí que es equipo para Eder'. Para mí, este es un equipo que tiene mucho talento, muchas alternativas y, seguramente, cuando conozcamos más a los jugadores, pues iremos siendo capaces de sacarle más rendimiento. Hemos hablado con los jugadores para preguntarles dónde se sienten más cómodos y saber dónde pueden rendir mejor. Hay que ser inteligentes para entender en qué punto estamos, qué necesita el equipo y recuperar las cosas buenas que tiene. No es lo mismo coger al equipo a principio de temporada que hacerlo ahora".

Objetivos. "Cuando llegamos con Quique a Las Palmas, lo primero que hicimos fue darle solidez en defensa y tardamos un mes en fluir como queríamos. Puedo prometer que seremos protagonistas con el balón. Resultados no puedo prometer, eso son mentirijillas a la afición. Pero sí puedo prometer trabajo, buen ambiente en el día a día, sacar el mejor rendimiento, dar identidad… Y sí que vamos a ir a todos los campos a ganar sin complejos e intentar ser los dominadores, que los jugadores sientan que tienen la capacidad de hacer lo que nosotros queremos. Debemos ser propositivos”.

Mensaje a la afición. "Queremos recuperar a ese Espanyol del 125 aniversario. Me acuerdo de venir ese día con el Elche y que nos ganaron y nos ganaron bien. Había una gran comunión con la gente y, además, ahí se pusieron quintos. Es lo que queremos volver a recuperar”.

Cantera. “Vamos a contar con la cantera, no tiene nada que ver el tiempo que lleven o ser más experto o no. Elegiremos al que sintamos que nos va a dar más rendimiento en ese partido, en esa posición y en eso que le vamos a encargar. La cantera del Espanyol ha sido históricamente una de las mejores de toda España”.

Mercado de invierno. “De momento me han fichado como entrenador, no como seleccionador. Hasta que no llevas unos meses con los futbolistas, no los conoces del todo. Hasta que no los veamos en el día a día, eso ya será un tema que más adelante iremos perfilando. Sé que Monchi es bueno en ese tipo de cosas. No hemos hablado de eso, pero iremos hablando con naturalidad. De momento, mi objetivo es sacar mejor rendimiento a los jugadores que ya tenemos”.

Año sabático. “Nunca dije que iba a estar un año sabático, dije que me daba un tiempo, que han sido cinco meses, para ordenar y priorizar otras cosas”.

Concentración

Sarabia aprovechó su presentación ante los medios de comunicación para anunciar que su equipo realizará una concentración durante el parón de selecciones, justo después de recibir al Deportivo en el RCDE Stadium. "Los he visto muy conectados y con una predisposición increíble. Tenemos previsto un stage porque nos apetece estar juntos y tener tiempo para reuniones, videos, compartir y conocernos más, trabajar más al detalle y recuperar la mejor versión de los jugadores", desveló cuando fue preguntado por cómo se encuentra el vestuario. El destino elegido para la estancia de cuatro días será La Garrotxa.

"Hemos pedido a los futbolistas que nos dibujen dónde se sienten más cómodos. Cuando los conozcamos mejor, podremos sacar a cada uno más rendimiento. Nuestro objetivo es generar el mejor contexto para cada jugador. Tampoco queremos darles demasiada información para no volverlos locos", afirmó.