Eder Sarabia debutará con el Espanyol ante el Dépor desde la lejanía

Eder Sarabia da indicaciones en la banda de Riazor durante el Dépor-Elche que supuso el ascenso a Primera del conjunto ilicitano Quintana

Espanyol y Deportivo se verán las caras el próximo sábado (16.15 horas) después de que ambos hayan sido capaces de revertir una situación que empezaba a generar dudas. Antes de iniciar la jornada 11 de LaLiga, el conjunto perico apenas había conseguido sumar un punto de los quince últimos posibles, mientras los blanquiazules encadenaban seis partidos ligueros sin conocer la victoria. La mala dinámica del equipo barcelonés se extendió además a la primera eliminatoria de Copa del Rey, en la que quedó eliminado a manos del Sestao River (4-3). Y esa fue la gota que colmó el vaso y que obligó a la directiva a prescindir de los servicios de Manolo González. Solo un día más tarde, el Espanyol hacía oficial el nombre del técnico encargado en darle la vuelta a una situación insostenible: Eder Sarabia.

El preparador vasco, que se encontraba sin equipo desde finales de mayo tras romper su contrato con el Elche por motivos personales, fue anunciado hace justo una semana, pero no asumió las riendas de la escuadra perica hasta el domingo 1 de este mes. Sin embargo, ya se sumió en dinámica en La Cerámica, donde el equipo recuperó el aliento con una victoria ante el Villarreal a las órdenes de Sergio García, que actuó como interino. Sarabia no se quiso perder el partido y estuvo presente en un palco del estadio para ver en directo el encuentro de su nueva plantilla.

Desde la distancia

De esta forma, su primer partido oficial como técnico del Espanyol será en el RCDE Stadium ante el Deportivo. Aunque Eder Sarabia estará obligado a mantener las distancias con el terreno de juego. Una sanción pendiente de dos partidos —uno de ellos ya cumplido ante el Villarreal el pasado viernes— de su etapa en el Elche le impedirá sentarse en el banquillo hasta el 20 de noviembre, cuando el equipo perico visitará al Athletic Club en San Mamés.

Por eso, el Dépor tendrá enfrente al primer Espanyol de Sarabia, aunque las indicaciones del entrenador vasco tendrán que llegar desde la distancia.

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No obstante, la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo afronta el reto de mantener la inercia lograda con el triunfo ante Osasuna (2-1) y derrotar así por primera vez a un Eder Sarabia que salió airoso las dos veces que se enfrentó al Deportivo, ambas en Segunda División como técnico del Elche. La primera de ellas finalizó con un empate sin goles; la segunda, con el ascenso a Primera División en juego para el combinado ilicitano en Riazor, acabó con victoria para los visitantes.

El Elche, con Sarabia a los mandos, visitó el feudo blanquiazul con el objetivo de ganar para sellar la promoción directa. El Dépor, sin nada en juego, no puso demasiada oposición. En el once inicial estuvieron algunos de los jugadores menos habituales, como Patiño o Petxarroman, así como los canteranos Kevin Sánchez o Adrián Guerrero. Y el equipo ilicitano terminó venciendo de forma solvente (0-4) y celebrando en A Coruña el regreso a la máxima categoría del fútbol nacional. En la sala de prensa de Riazor, Sarabia explicó sus emociones: “Riazor y el Dépor quedarán para siempre en nuestra historia como un campo especial. El poder conseguir esto en Riazor, ante un club histórico, no lo olvidaré nunca”.

Ahora, un año y medio más tarde, el preparador de Bilbao volverá a verse las caras con el Deportivo con la intención de devolver la ilusión a la afición perica. Eder ya se ha puesto el mono de trabajo el pasado domingo para elaborar el plan que le permita frenar a los jugadores del equipo coruñés.

Presentación oficial

Su presentación oficial como entrenador del Espanyol estaba programada para ayer, pero el club catalán tomó la decisión de aplazarla después del trágico fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel.

De esta forma, Eder Sarabia será presentado ante los medios de comunicación hoy mismo a las 13.30 horas en el RCDE Stadium, donde el técnico vasco desgranará los detalles de su proyecto.