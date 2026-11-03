Jesús de Miguel, un coleccionista de ascensos que tuvo en el Dépor a su rival más recurrente

De Miguel a punto de marcar en el Castellón-Dépor del playoff de ascenso a Segunda en la 2022-23 Archivo DXT

El mundo del fútbol amanece consternado por la noticia del fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. El atacante, que el pasado mes de septiembre cumplió los 30 años, no pudo sobrevivir al duro golpe que sufrió en un choque con el portero del Andorra Owono en el encuentro de la duodécima jornada de Segunda División. Después de ser trasladado de inmediato al hospital, pasó toda la jornada del lunes ingresado y fue el propio Tenerife el que comunicó su muerte a primera hora del martes.

Esta tragedia corta la vida y la carrera de un futbolista que tuvo que ganarse a pulso su sitio en el fútbol profesional. Como en muchos casos recientes, no fue hasta los 28 cuando se estrenó en Segunda División. 200 encuentros figuran en su hoja de servicio, los últimos con un Club Deportivo Tenerife al que bajó en verano de 2025 para contribuir con once tantos al ascenso exprés del equipo chicharrero para volver a la categoría de plata. Tres éxitos de este calibre figuran en el palmarés de Jesús de Miguel, que ya había formado previamente parte de la plantilla del Fuenlabrada que subió también a Segunda en la temporada 2018-19 (terminó el curso en el Unión Adarve), y la del Castellón que consiguió salir del barro de la mano del Dépor en la 2023-24.

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Fueron precisamente esos años en la tercera categoría los que establecieron una curiosa relación entre el goleador y el Deportivo, que se convirtió en el rival al que más veces se ha enfrentado en su trayectoria sobre los terrenos de juego. Ocho partidos en total, tres con la camiseta de Unionistas y cinco con el Castellón, con un balance de tres victorias, cuatro derrotas y un empate. De Miguel fue de hecho uno de los protagonistas de aquel clásico instantáneo del playoff de ascenso de la 2022-23 en la que el equipo blanquiazul claudicó en Castalia (4-3). El madrileño fue el primero en aprovecharse de lo que estaba a punto de convertirse en una mala tarde para Ian Mackay, abriendo el marcador después de un fallo en la entrega del portero coruñés que Jaime no pudo solucionar.