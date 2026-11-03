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Jagoba Arrasate: "El primer gol suyo, que llega en una falta dudosa, nos ha hecho daño"

El técnico de Osasuna reconoce que para ellos ha sido "una derrota muy dolorosa"

Bea Arrizado
Bea Arrizado
03/11/2026 00:03
Jagoba Arrasate en el Dépor-Osasuna
Jagoba Arrasate en el Dépor-Osasuna
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Tras la derrota sufrida en Riazor, Jagoba Arrasate reconoció que su equipo no ha sabido frenar el talento del Deportivo. El técnico rojillo, además, hizo especial hincapié en la irrupción de Adama en el partido, sobre el que aseguró que "es muy difícil pararlo".

Valoración. “Hemos empezado mal, con un par de regalos en los que Sergio -Herrera- nos ha mantenido en el partido. Hemos hecho el gol en una presión alta y hemos acabado bien la primera parte. Sabíamos que el Dépor podía cambiar el guion del partido y el gol suyo, que llega en una falta dudosa, nos ha hecho daño. Con los cambios y la ayuda de la afición, pues… hemos estado defendiendo mucho tiempo y cuando te pasas tanto tiempo defendiendo, es lo que pasa. Adama hace una acción individual, un buen centro y nos marcan. Esta para nosotros es una derrota muy dolorosa”.

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Retos del partido. “Han juntado a todos sus buenos jugadores de buen pie por dentro. Creíamos que podía jugar Villares, pero al final han jugado Mario, Amatucci y Luismi por dentro. Es un equipo de mucho talento que tiene buenos cambios y buenos automatismos; se ha visto. Cuando hemos tenido balón, los hemos desajustado un poco. En los centros laterales hemos estado bien, también porque tenemos más envergadura. Pero no hemos conseguido que no apareciesen esos jugadores de talento”.

Impresión de la irrupción de Adama. “Tiene un rol muy claro de agitador. Es muy difícil pararlo. Por eso metimos ahí a Rubén García, porque es nuestro lateral que mejor defiende. En la jugada del segundo gol tenemos superioridad defensiva en esa banda, pero aun teniendo superioridad, hace esa acción individual. Es muy buen jugador y un agitador y hoy se ha visto”.

Sangría goleadora. “El otro día encajamos dos y hoy otra vez dos. Tenemos que estar más sólidos fuera de casa porque si no es muy difícil puntuar”.

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