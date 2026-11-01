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Rivales

La Rosaleda pierde la paciencia: pintadas contra Loren Juarros y Funes tras la última derrota

El Málaga es el único equipo de Primera que todavía no ha ganado

Efe
01/11/2026 16:53
Rafa Rodríguez cae ante Javi Hernández durante el partido entre Málaga y Espanyol este viernes en el estadio de La Rosaleda
Rafa Rodríguez cae ante Javi Hernández durante el partido entre Málaga y Espanyol este viernes en el estadio de La Rosaleda
EFE/JORGE ZAPATA
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Varias pintadas en contra del director deportivo del Málaga, Loren Juarros, y del entrenador, Juanfran Funes, aparecieron este domingo en los aledaños del estadio de La Rosaleda, tras la derrota del equipo el sábado en el campo del Betis (2-1) que le mantiene colista de Primera División y sin haber ganado aún un partido.

"Loren fuera" o "Loren eres nuestra ruina" son algunos de los mensajes de las pintadas en contra del director deportivo del club, artífice de dos ascensos a Segunda y al final de la pasada campaña a Primera, después de los malos resultados del equipo blanquiazul en su regreso a la máxima categoría, con solo 5 puntos sumados de 33 posibles.

Esta situación ha encrespado los ánimos de una parte de la afición malaguista, que, en esas pintadas, también ha culpado de ello al técnico Funes.

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"Funes, el pelota de Loren" es otra de las inscripciones aparecidas en las cercanías de La Rosaleda, al ser el entrenador que todavía no ha logrado ganar en las once jornadas disputadas de LaLiga y que igualmente se encargó de la planificación de la plantilla.

El Málaga está a la espera de conocer los resultados de la jornada de este domingo para saber cuántos puntos le separan de los puestos de permanencia, en una semana que será larga hasta que llegue el siguiente partido frente al Racing de Santander, otro ascendido, el próximo sábado (14.00 horas) en la ciudad andaluza.

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