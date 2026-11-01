El estreno en casa de 'Cata', el tipo que hace de la normalidad virtud

Braulio Vázquez (izquierda) y Cata (derecha), junto al presidente de Osasuna, Luis Sabalza, en el acto de renovación de ambos el pasado mes de marzo CAO

José Antonio Prieto transmite la sensación de haber sido casi siempre un rara avis en sus entornos. Desde su apodo ‘Cata’, con el que sus coetáneos gallegos reafirmaban su origen catalán (nació en La Roca del Vallés, aunque se crió en Ferrol a partir de los siete años, cuando sus padres regresaron a Galicia), a la actualidad. Porque hoy es el máximo responsable de la parcela deportiva de Osasuna, pero se aleja de los focos de una manera que no responde a la prototípica figura de quien representa este tipo de cargos.

Cata irradia humildad y sencillez, condiciones que no están, ni mucho menos, reñidas con el conocimiento. Quizá es esa mezcla la que le ha permitido ir escalando en el mundo del fútbol hasta alcanzar la élite. Sin hacer ruido y ayudándole a sobreponerse a una trayectoria que, como futbolista, no le llevó más allá de la portería del Racing de Ferrol. En el conjunto verde tocó techo antes de desarrollar una carrera en el fútbol modesto entre el Narón, el Malpica o el Racing Vilalbés.

No parecía el destino de Cata el balompié profesional tampoco cuando colgó los guantes e inició su carrera en los banquillos. A pesar de su formación, su condición de docente en la Escuela de Adestradores y del éxito que acumuló en clubes como el Mesón do Bento, al que llevó a Tercera División, su currículum apuntaba a desarrollarse en ese ámbito más local.

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Quizá por eso peleó hasta conseguir en propiedad una plaza de Policía Local en el Concello de Ferrol. Ese empleo le permitía tener una red suficiente para seguir matando el ‘gusanillo’ del fútbol sin tener que preocuparse más de la cuenta por la cartera. Así es el sino de muchos apasionados del balompié, que encuentran su gasolina en el fútbol —por muy humilde que sea su categoría— mientras pagan las facturas dedicando el resto de horas a otro trabajo. Ese parecía también el destino para el Cata de mediana edad, ya bien entrada la pasada década. Hasta que Braulio Vázquez se cruzó en su camino.

Una dupla de éxito

El coruñés, nacido en Pontevedra y criado en la cantera del Dépor, compartía con Cata quinta. Esa circunstancia les hizo enfrentarse como jugadores en juveniles, edad en la que incluso tuvieron sus más y sus menos en un córner. Cosas de porteros y delanteros.

No era el año de nacimiento (1972) lo único que unía a ambos, pues igual que tantos otros miles de personas, disfrutaron y sufrieron como deportivistas en Riazor durante su infancia y juventud.

Sin embargo, no fue hasta la etapa en la que ambos fueron responsables de banquillos de Tercera cuando la amistad acabó cristalizando. De esa relación derivó una propuesta de Vázquez a Prieto: ser su director de cantera en un Real Valladolid que le daba las llaves de la dirección deportiva a Braulio en 2014.

Así, en Pucela, la dupla comenzó a trabajar junta. Fue Vázquez el que permitió a Cata ascender del fútbol modesto al profesionalismo, como siempre que puede recalca este último. Porque después de tres años en Pucela, Braulio le volvió a tender la mano para ir juntos a Osasuna. Esta vez como director deportivo y secretario técnico.

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En Pamplona arrancaron un proyecto de una década, regado por un exitoso ascenso a Primera, la consolidación en la categoría y una final de Copa. Al igual que Braulio tuvo ofertas, también Cata dispuso de oportunidades para iniciar su carrera en solitario como director deportivo. Sin embargo, el pasado mes de marzo ambos renovaron votos con Osasuna hasta 2029. Seguían siendo felices juntos y en Pamplona.

Todo cambió este último septiembre, ya con el mercado cerrado, cuando el Valencia llamó a las puertas de Braulio y este no pudo decir que no. Fue esa salida la que abrió el acceso al escalón definitivo a Cata, al que Osasuna ofreció la vacante. Hoy, el ferrolano se estrena en ‘su’ estadio como director deportivo de élite, después de haber tomado su primera gran decisión en el cargo con el cese de Luis Miguel Ramis y el regreso de Jagoba Arrasate. Como siempre, con la extraordinaria normalidad como virtud. Sin hacer ruido.