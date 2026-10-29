Osasuna lo fía todo al 'gigante de Zenica'

Budimir celebra un gol en El Sadar esta temporada CAO

Hay futbolistas que no llegan al mundo con la herencia de un sentimiento por un club, pero parecen predestinados a encontrarse para triunfar de la mano. Un ejemplo de esta realidad es Ante Budimir, que nació en la ciudad croata de Zenica hace 35 años, pero en cuyo DNI probablemente figure ya de alguna manera Pamplona. Porque en Osasuna, el delantero balcánico ha encontrado su lugar en el mundo.

El conjunto rojillo parece fundado con una ideosincrasia idónea para un futbolista como Budimir y un futbolista como Budimir no podía haber encontrado un mejor club para expresar sus mejores cualidades en el balompié que El Sadar. ‘Budi’ es santo y seña de la afición rojilla, que le ha convertido en hijo pródigo por méritos propios, a base de repetir temporada tras temporada unos números goleadores a la altura de muy pocos.

De altura sabe bastante precisamente el ‘gigante de Zenica’. Porque sus 190 centímetros de estatura son una de las claves para entender el por qué de su habilidad para haberse convertido ya en uno de los mejores delanteros del siglo XXI de la Liga. No es osada esta afirmación teniendo en cuenta que desde que llegó a Osasuna como cedido en la temporada 2020-21, Ante ha celebrado 89 dianas en el campeonato de la regularidad, a las que hay que sumar las 13 que marcó el curso anterior con el Mallorca, tras ascender desde Segunda División.

Son más de 100 goles los que figuran ya en la hoja de registro del croata, que ya está a tan solo tres del centenar exclusivamente como jugador de Osasuna. Porque a sus 89 tantos en liga añade 7 en la Copa del Rey y 1 en la previa de la Conference League. Sus registros le colocan como el extranjero más goleador de la historia de Osasuna y el mejor artillero de la historia osasunista en la máxima categoría. Además, en la campaña 2024-25 alcanzó el récord histórico de goles de un jugador de Osasuna en una sola temporada en la Liga, con 21 tantos.

Sigue rindiendo

El nombre de Budimir ya está escrito con letras de oro en los libros de historia del equipo rojillo. Pero el ariete no es solo una leyenda para la historia, sino un futbolista que todavía sigue siendo capital en el día a día de Osasuna. Quizá, más que nunca. Porque el conjunto rojillo, con deficiencias futbolísticas que le costaron el puesto a Ramis tras la octava jornada, lo fía todo a ‘Budi’. No solo en un juego que pivota mucho sobre el balón largo a las disputas del ‘9’, sino en el área, donde no ha encontrado a nadie más resolutivo que el futbolista que el pasado verano disputó su primer Mundial con Croacia.

Y es que Ante Budimir es el futbolista de la Liga que acumula una proporción de goles mayores con respecto a su equipo. El delantero balcánico ha capitalizado el 70% de los goles de su equipo: 7 de los 10 tantos de Osasuna llevan su firma.

Los datos de finalización de Ante Budimir comparados con el resto de delanteros de la Liga (temporada 2026-27, jornadas 1-10) Driblab

Ninguna otra escuadra depende más de un futbolista en el ámbito ofensivo, aunque hay otras cuatro que cuentan con futbolistas que han marcado más del 50% de los tantos de sus equipos: Sergio Camello (7 dianas de 12, un 58,3%), Adrián Niño (4 de 7, un 57,1%), Yassir Zabiri (8 de 15, el 53,3%) y Roberto Fernández (6 de 12, la mitad).

Curiosamente, 4 de las 7 dianas de Budimir han llegado de penalti. No ha fallado desde los once metros Ante, ejecutor de un equipo que es el segundo al que más infracciones dentro del área le han pitado a favor —solo el Barça suma una más—, a pesar de ser el segundo equipo de la Liga que menos remates promedia (9,7) y el último en cuanto a profundidad, una métrica que mide el número de veces que sus futbolistas llegan al último quinto de campo con el balón controlado. Todo eso lo soluciona Budimir, una amenaza por tierra y por aire que este lunes llega a Riazor.