El Espanyol ya tiene nuevo entrenador. Después de destituir a Manolo González minutos después de caer en Sestao y ahondar en su crisis de resultados, el conjunto perico ha anunciado en la tarde de este miércoles la contratación de Eder Sarabia.

El técnico vasco firma hasta junio del año 2028 y según anunció el club, su presentación no se hará hasta el próximo martes. Sergio García, preparador del filial, será el que se siente en el banquillo blanquiazul este viernes en Villarreal. De esta manera, Sarabia debutará como técnico perico contra el Deportivo, en el RCDE Stadium, el sábado 7 de noviembre.

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Junto a Sarabia, se incorporan al cuerpo técnico Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González. De este modo, el exfutbolista cántabro, que defendió la camiseta blanquiazul en 82 ocasiones, regresa a la disciplina perica.

Sarabia fue segundo entrenador de Quique Setién antes de iniciar su carrera en solitario, en la que ya cuenta con dos ascensos con el Andorra (a Segunda) y el Elche (a Primera). Este último lo culminó en Riazor. El pasado curso, Eder salvó al cuadro ilicitano del descenso en una agónica última jornada en Girona.