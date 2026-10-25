Óskarsson y Turrientes afianzan la buena dinámica de la Real (2-1)

Orri Óskarsson celebra el primer gol de la Real Sociedad durante el encuentro ante el Levante en el estadio de Anoeta EFE/JUAN HERRERO

La Real Sociedad se impuso este domingo al Levante (2-1) en Anoeta gracias a los goles de Óskarsson y Turrientes, mantuvo su buena dinámica y se afianzó en puestos europeos.

La Real solo necesitó cinco minutos para adelantarse en el marcador. Sucic recibió en la medular y ejecutó un preciso envío en largo con el exterior a Héctor Fort, que centró de primeras al área y, entre el fallo en el remate de Óskarsson y el intento de despeje de Nacho Pérez, la pelota terminó introduciéndose en la portería visitante.

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Apenas dos minutos después, el propio ariete islandés dispuso de una oportunidad de oro para firmar un doblete. Óskarsson tiró un desmarque al espacio, se plantó en el mano a mano ante el guardameta rival y buscó el segundo palo, pero el esférico se marchó rozando el poste. La acción quedó posteriormente anulada por fuera de juego.

En el minuto 23, el Levante igualó el partido tras una gran jugada individual por el flanco izquierdo de Thiago Fernández. El extremo puso un centro medido al segundo palo que cazó el joven lateral Nacho Pérez, quien aprovechó la falta de entendimiento entre Álex Remiro y Sergio Gómez para resarcirse de su acción anterior y anotar el 1-1.

En el minuto 27, Sucic abrió el juego hacia la incorporación de Sergio Gómez, quien conectó con Gonçalo Guedes. El extremo portugués cedió de primeras a la llegada de Beñat Turrientes y éste, con un zurdazo algo mordido, superó a Ryan y volvió a adelantar a la Real Sociedad.

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Tras el 2-1, el cuadro donostiarra encadenó tres claras ocasiones para ampliar su renta, las dos primeras de Óskarsson y la tercera de Guedes.

Antes del descanso, el Levante buscó la réplica con un fuerte zapatazo de Iván Romero desde fuera del área que obligó a estirarse a Remiro.

En la segunda parte, en el minuto 48, la Real Sociedad volvió a estar cerca del gol con un disparo cruzado de Guedes que salió rozando un poste.

El equipo donostiarra era el dueño del partido y en el minuto 67 tuvo una doble ocasión, primero de Guedes y luego de Barrenetxea, que no aprovechó ante un Levante que intentó empatar con un disparo de Etta Eyong que se marchó lejos de la portería tras una falta lanzada por Victor García.

Real Sociedad 2-1 Levante

2 - Real Sociedad: Remiro; Fort (Aramburu, m.62), Sarr, Jon Martin, Sergio Gómez; Turrientes (Yangel Herrera, m.71), Gorrotxategi; Sucic (Barrenetxea, m.62), Oyarzabal, Guedes (Ochieng, m.84); Oskarsson (Zakharyan, m.84).

1 – Levante: Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Olasagasti, Requena (Musuayi, m.79), Brugué (Víctor García, m.46), Thiago Fernández (Paco Cortés, m.79); Ratkov (Etta Eyong, m.62), Iván Romero (Tape, m.62).

Goles: 1-0, m.5: Oskarsson. 1-1, m.22: Nacho Pérez. 2-1, m.27: Turrientes.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó al local Jon Martín (m.64) y a los visitantes Manu Sánchez (m.75), Musuayi (m.81) y Victor García (m.87)

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 30.035 espectadores.