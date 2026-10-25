Cholo Simeone: "Lo pudo empatar 'La Coruña' en la última jugada, pero esta vez la suerte estuvo de nuestro lado"

Simeone en el Atleti-Dépor EFE

Al término del partido, Diego Pablo Simeone reconoció en rueda de prensa que "esta vez", la suerte cayó de su lado, refiriéndose a la última acción del encuentro en la que Kevin Sánchez no logró enviar el esférico al fondo de la red. No obstante, Julián Álvarez acaparó todos los focos de la comparecencia, no solo por firmar el único tanto de la noche, sino también por pedir perdón a la afición colchonera por sus declaraciones en el Mundial, en las que confesó que quería salir del club madrileño.

Victoria con gol de Julián. “No sé por dónde empezar. Ha sido un partido duro y difícil. En el primer tiempo nos costó entrar en el partido, nos costaba recuperarla y, cuando el equipo tenía la pelota, no podíamos jugar el partido que habíamos imaginado. Nos fuimos con un primer tiempo con el que no nos sentimos cómodos. Cambiamos un par de cosas y mejoramos. Los cambios nos dieron energía para presionar más alto y generar situaciones de gol. Tuvimos tres ocasiones importantes para poder marcar. Entramos en el camino de ese partido que no se terminaba de cerrar, por eso buscamos a Sorloth. Entramos en el pánico de los últimos cuatro o cinco minutos. Lo pudo empatar La Coruña en la última jugada y esta vez la suerte estuvo de nuestro lado y ese gol no terminó entrando. De Julián… Valoro mucho a las personas que piden perdón, porque pedir perdón no es fácil y cuando uno lo pide desde el sentimiento, le doy mucho valor. Julián es un chico magnífico y trabajador. Agradezco su perdón porque eso lo posiciona en el lugar que debe estar”.

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Gesto de Julián. “No estoy para juzgar. La vida se va desarrollando, apareció esto y bienvenido sea. Julián hizo un partidazo y el estadio valoró su nivel”.

Actuación de Julián. “Estoy muy contento por el resultado de hoy porque ganamos un partido que fue complejo desde el principio. Gracias a Dios, Julián apareció para mover el marcador”.