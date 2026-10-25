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Rivales

Celta y Betis empatan sin goles en Balaídos (0-0)

Efe
25/10/2026 18:41
Pablo Durán pugna por un balón con Ez Abde en el partido de LaLiga disputado entre Celta y Betis en el estadio de Balaidos
Pablo Durán pugna por un balón con Ez Abde en el partido de LaLiga disputado entre Celta y Betis en el estadio de Balaidos
EFE/SALVADOR SAS
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Celta y Betis empataron sin goles en Balaídos, en un partido en el que los celestes, agotados en el segundo tiempo, dejaron de dominar pero aguantaron el resultado inicial con un notable ejercicio defensivo que casi tira por la borda en el minuto 90+2 el irlandés Troy Parrott, al que su remate se le fue demasiado desviado.

El Celta se siente cómodo ante rivales como el Betis, que le permiten jugar. En los primeros 20 minutos sometió al equipo bético, al que sostuvo Álvaro Valles con sus paradas. El equipo de Claudio Giráldez, el que menos disparos a puerta llevaba de la Liga, probó hasta en seis ocasiones al guardameta sevillano, decisivo ante Hugo González y Pablo Durán.

VIGO, 18/10/2026.- Los jugadores del Celta de Vigo celebran el segundo gol del equipo ante el ALavés durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Alavés, este domingo en el Estadio Abanca-Balaídos.- EFE/ Salvador Sas

Javi Rodríguez y Radu sostienen el crecimiento del Celta (2-1)

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Al Betis le costaba lanzar a sus delanteros. Pellegrini dio descanso al irlandés Troy Parrott para situar como nueve al colombiano Nelson Deossa, que había brillado, con gol y asistencia, en esa demarcación contra el Arsenal en la pretemporada.

El cafetero, no obstante, apenas entró en juego. Tampoco Isco y Abde, que, eso sí, casi marca en la única que generó en todo el primer tiempo, justo cuando el Celta estaba en inferioridad por la lesión de Javi Galán. Lo evitó Radu, que se llevó otro gran susto tras el saque de esquina: el cabezazo en el primer palo de Natan no lo finalizó por poco Diego Llorente.

El Betis había asustado menos de lo esperado en los primeros 45 minutos, pero diez minutos del segundo tiempo fueron suficientes para mostrar que no necesita mucho para generar peligro. En el minuto 52, en una jugada que nace tras una recuperación de Diego Llorente en campo propio, Nelson Deossa estrelló su potente disparo en el larguero. Poco después, Antony probó al meta celeste.

Giráldez detectó que su equipo estaba perdiendo el control del juego y refrescó su ataque con la entrada de Jutglà y Williot Swedberg. Poco después lo hizo Pellegrini, que metió a Parrott y Fornals. Su equipo ya se había adueñado del balón, pero sin generar grandes ocasiones porque el bloque bajo del Celta era infranqueable.

SEVILLA, 17/10/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) lucha con Fran García, del Betis, durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre Real Betis y FC Barcelona, este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.- EFE/ Julio Muñoz

El Betis tampoco frena la marcha triunfal del Barcelona (2-5)

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El Celta, sin gasolina, pareció dar por bueno el punto, y en los últimos minutos se limitó a defender el resultado ante el empuje, sin éxito, del Betis. Pese a ello, en el minuto 86 lanzó un rápido contraataque que casi culmina Aspas. En el descuento, ambos pudieron marcar: Parrott remató demasiado cruzado en el 90+2 y luego Aspas no consiguió culminar otra transición.

Celta 0-0 Betis

0 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel, Marcos Alonso; Javi Rueda (Carreira, m.67), Moriba, Febas (Hugo Burcio, m.80), Javi Galán; Hugo González (Jutglà, m.57), Hugo Álvarez (Williot, m.57) y Pablo Durán (Aspas, m.67).

0 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente (Bartra, m.68), Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Isco (Lo Celso, m.68), Dani Ceballos (Fidalgo, m.75); Abde, Antony y Nelson Deossa (Parrott, m.61).

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amonestó a Moriba (m.30) y Carreira (m.80) por parte del Celta, y a Diego Llorente (m.43) por parte del Betis.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en Balaídos ante 20.007 espectadores.

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