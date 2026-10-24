Zabiri acaba con la crisis del Racing y compromete el futuro de Manolo González (2-1)

Sergio Canales presiona a Edu Expósito durante el partido entre Racing de Santander y Espanyol en el estadio del Sardinero EFE/PEDRO PUENTE HOYOS

El Racing de Santander consiguió remontar ante el Espanyol (2-1), gracias a un gol de Yassir Zabiri en los minutos finales, que acaba con la crisis del conjunto cántabro, asentado ahora en el ecuador de la clasificación, y que compromete la continuidad de Manolo González en el banquillo del conjunto barcelonés.

Los dos equipos llegaban al encuentro en una situación similar en cuanto a sensaciones y la misma necesidad de puntos, pero el Racing jugaba en casa y estaba obligado a llevar la iniciativa, algo que asumió el Espanyol, bien replegado atrás buscando su oportunidad al contragolpe o a balón parado.

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Con el paso de los minutos el Espanyol se sintió cada vez más cómodo con el balón, equilibró la posesión al Racing, aunque ninguno de los equipos llegaba a generar peligro en área contraria hasta que, a la media hora de encuentro, en una buena combinación entre Zabiri y Andrés Martín al borde del área, sirvió a Canales que se plantó ante Fortuño, pero el guardameta sacó una pierna milagrosa para evitar el primer tanto del partido.

Tras la ocasión de Canales el partido pareció animarse un poco antes del descanso y hubo tiempo también para la polémica, ya que el VAR tuvo que intervenir para revisar un posible penalti en el área del Racing, por mano de Pablo Ramón, que finalmente fue desestimado al considerar que existió una falta previa de Roberto sobre Belocian.

En el inicio de la segunda mitad los cántabros saltaron al terreno de juego con más intensidad y empezaron a llegar al área de Fortuño de forma más clara; sin embargo, cuando parecía estar más cerca el tanto de los locales, en una contra, tras el lanzamiento de un córner, el Espanyol llegó con varios efectivos al ataque y Javi Hernández puso el balón al corazón del área para que Edu Expósito hiciera el primer gol del partido.

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El Racing respondió bien al tanto rival y, lejos de venirse abajo, buscó con insistencia la portería de Fortuño. Ese empuje le llevó, cinco minutos después, a conseguir el empate gracias a un disparo desde la frontal de Belocian, que aprovechó un rechace para empalmar un potente disparo cruzado que sorprendió al portero perico.

Los locales no se conformaban con el empate y, a falta de cinco minutos para el final, en un barullo en el área después de un saque de esquina, el delantero marroquí Zabiri tiró de oportunismo y consiguió meter la puntera para culminar la remontada con su octavo gol de la temporada.

En los últimos instantes el Espanyol se volcó hacía la portería de Agirrezabala para tratar de, al menos, conseguir el empate; pero los racinguistas esta vez se mostraron sólidos atrás y consiguieron mantener un triunfo que les da algo de aire respecto a los puestos de descenso, a la espera de recibir el próximo domingo, catorce años después, al Real Madrid en El Sardinero.

Racing S. 2-1 Espanyol

2 - Racing S.: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Pedro, m.82), Belocian, Salinas; Andrés Martín (Pablo García, m.68), Prati (Iker Luque, m.68), Canales (Almeida, m.82), Iván Martín, Íñigo Vicente (Maguette, m.87); Zabiri.

1 - Espanyol: Fortuño; El Hilali, Drkušić (Núñez, m.90+5), Cabrera, Quilindschy; Cala (Marcos, m.85), Edu Expósito, Pol Lozano (Urko, m.85), Javi Hernández (Dolan, min.76), Bryan Zaragoza (Puado, m.76); Roberto.

Goles: 0-1, m.62: Edu Expósito. 1-1, m.69: Belocian. 2-1, m.84: Zabiri.

Árbitro: Jesús Gil. Amonestó a los locales Íñigo Vicente (m.8), Pablo Ramón (m.67) y Salinas (m.90+6) y a los visitantes Pol Lozano (m.17), Manolo González (entrenador) (m.43), Fortuño (m.70), Urko (m.70), Puado (m.89) y Edu Expósito (m.90).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA SPORTS celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.473 espectadores. Antes del inicio del partido la patinadora cántabra India Rojo realizó el saque de honor tras proclamarse campeona del mundo junior en los World Skate Games 2026, celebrados en Asunción (Paraguay). Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de José María Salcines 'Chisco', ex capitán verdiblanco que disputó 120 partidos con el conjunto racinguista entre 1965 y 1971.