Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Atlético suma una nueva baja de cara al encuentro ante el Dépor

La enfermería del conjunto rojiblanco crece a dos días de recibir al equipo coruñés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/10/2026 18:31
Johnny Cardoso en el encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United de Liga de Campeones
Johnny Cardoso en el encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United de Liga de Campeones
EFE / Juanjo Martín
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La enfermería del Atlético de Madrid suma un nuevo nombre a dos días de recibir al Deportivo en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone tampoco podrá contar con Johnny Cardoso, quien sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo acaecida en el encuentro de este martes correspondiente a la Liga de Campeones ante el Stuttgart.

Tal y como informa el parte médico emitido por el club rojiblanco, el centrocampista se ha sometido a pruebas después de acabar el partido con molestias y los servicios médicos han confirmado la lesión. El '5' del Atleti realizará sesiones de fisioterapia y de readaptación en el gimnasio y será la evolución de su lesión la que determinará su regreso a la competición.

Aunque el comunicado no ofrece un tiempo de baja determinado, la proximidad del encuentro frente al Deportivo (sábado a las 21.00 horas) impide que el jugador de origen brasileño esté disponible para el técnico argentino.

Cristian 'Cuti' Romero', central del Atlético, protege el balón ante Bruno fernandes, centrocampista del Manchester United

Una grieta en el muro del Atlético por la que quiere colarse el Dépor

Más información

La baja de Cardoso se une así a la del Cuti Romero y a la incógnita de Kang-in Lee, ausente contra el Stuttgart por unas molestias en el cuádriceps que arrastra desde la visita al Espanyol. La presencia del atacante coreano no está completamente descartada y existe cierto optimismo de que pueda estar disponible para este sábado.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Johnny Cardoso en el encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United de Liga de Campeones

El Atlético suma una nueva baja de cara al encuentro ante el Dépor
Bea Arrizado
Iván Romero disputa el balón con Johaneko durante el partido de LaLiga entre Levante y Athletic en el estadio Ciutat de València

Roger Brugué y Etta Eyong doblegan al Athletic (3-1)
EFE
Pathé Ciss pelea un balón con Nemanja Gudelj durante el partido que Getafe y Rayo disputaron este lunes en el Coliseum

Satriano premia la resistencia del Getafe (1-1)
EFE
Marc Pubill intenta frenar a Roberto Fernández durante el partido de la 9ª jornada de Primera División disputado entre el Espanyol y el Atlético en Cornellà

Álex Baena da tres puntos al Atlético al batir sobre la bocina al Espanyol (0-1)
EFE