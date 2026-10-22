El Atlético suma una nueva baja de cara al encuentro ante el Dépor

Johnny Cardoso en el encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United de Liga de Campeones EFE / Juanjo Martín

La enfermería del Atlético de Madrid suma un nuevo nombre a dos días de recibir al Deportivo en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone tampoco podrá contar con Johnny Cardoso, quien sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo acaecida en el encuentro de este martes correspondiente a la Liga de Campeones ante el Stuttgart.

Tal y como informa el parte médico emitido por el club rojiblanco, el centrocampista se ha sometido a pruebas después de acabar el partido con molestias y los servicios médicos han confirmado la lesión. El '5' del Atleti realizará sesiones de fisioterapia y de readaptación en el gimnasio y será la evolución de su lesión la que determinará su regreso a la competición.

Aunque el comunicado no ofrece un tiempo de baja determinado, la proximidad del encuentro frente al Deportivo (sábado a las 21.00 horas) impide que el jugador de origen brasileño esté disponible para el técnico argentino.

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La baja de Cardoso se une así a la del Cuti Romero y a la incógnita de Kang-in Lee, ausente contra el Stuttgart por unas molestias en el cuádriceps que arrastra desde la visita al Espanyol. La presencia del atacante coreano no está completamente descartada y existe cierto optimismo de que pueda estar disponible para este sábado.