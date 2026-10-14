La racha de Iván Romero amenaza al Dépor

Iván Romero celebra su tanto ante el Barcelona en la presente temporada EFE / Kai Forsterling

El ascenso del Deportivo a Primera División permite al conjunto blanquiazul revivir algunos recuerdos y, sobre todo, rivalidades. Unas de hace mucho tiempo, otras de apenas hace dos temporadas. Como la que este viernes retoma ante el Levante en Riazor a las 21.00 horas. Aunque la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la categoría de plata, con un protagonista que ahora vuelve a amenazar al equipo coruñés: Iván Romero.

El delantero jugará contra el Dépor con la elástica del Levante puesta por tercera vez. Y en ella seguramente buscará ser tan determinante como lo fue en las dos anteriores. En la campaña 2024-25, la que terminó con la promoción directa a la élite de la escuadra granota, Romero marcó dos goles ante el Dépor, ambos en el encuentro correspondiente a la primera vuelta. Al conjunto coruñés le tocó visitar el Ciutat de València en la jornada 11 e Iván Romero tardó siete minutos en dejar su sello en el encuentro. Un saque de esquina mal defendido por los blanquiazules terminó con el ‘9’ granota, de 1,73 metros de altura, rematando de cabeza y haciendo el primero del partido. Que no el último, porque antes de que se cumpliese la media hora de envite, Iván Romero firmó su doblete particular y encarriló la victoria para su equipo. El Dépor, que recortó distancias en el tramo final por medio de Barbero, no fue capaz de sacar nada positivo.

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Ya en la segunda vuelta, en la jornada 24, los blanquiazules no lograron saldar sus cuentas pendientes y volvieron a caer con el mismo resultado (1-2). Romero no marcó, pero fue el encargado de desatascar a su equipo en el minuto 50 al filtrar desde la banda izquierda un pase para Pablo Martínez que terminó en el 0-1, obra de Carlos Álvarez. Villares devolvió la igualdad al electrónico, pero Morales acabó certificando el triunfo del Levante.

Tres seguidos

Iván Romero regresa a Riazor con hambre de gol y de volver a ser la principal amargura del Deportivo. Es el máximo goleador del conjunto granota merced a tres tantos que, además, llegaron en jornadas consecutivas: marcó en las derrotas ante Barcelona (2-4) y Villarreal (3-1) y en el reciente empate contra el Sevilla (3-3).

Casualmente, se quedó sin ver puerta en la goleada de su equipo al Betis (5-2) en un partido en el que, según Driblab sumó 1,86 goles esperados, su cifra más alta de la temporada. La más baja fue ante el Villarreal (0,08 goles esperados) y, aun así, terminó celebrando el único tanto del conjunto levantinista.

Iván Romero busca mantener el idilio goleador con el que se ha reencontrado en las últimas tres fechas ligueras y, con él, fraguar el intento del Deportivo por volver a la senda de la victoria.