Jagoba Arrasate regresa al banquillo de Osasuna tras la destitución de Ramis

Jagoba Arrasate, nombrado nuevamente técnico del conjunto navarro Osasuna

De proyecto prometedor a insostenible. Así se explican los dos meses que ha durado la estancia de Luis Miguel Ramis al frente de Osasuna. El conjunto navarro ha decidido este lunes poner fin a su etapa en el banquillo de El Sadar después de un inicio que invitaba al optimismo y una caída de sensaciones y resultados que ha terminado por forzar su salida. Las opiniones cambian rápido en el mundo del fútbol y así lo ha demostrado la dirección deportiva, que en ocho jornadas ha puesto a un viejo conocido, Jagoba Arrasate, otra vez en el cargo.

El comienzo fue magnífico. Siete puntos de nueve posibles con los que Osasuna se situó como uno de los equipos más destacados del arranque liguero. Empataron ante Levante y sumaron dos victorias contra el Celta, a domicilio y con remontada, y ante el Getafe, en casa por la mínima. Un balance que alimentó las expectativas, pero que terminó siendo irreal.

A partir de ahí, los de Ramis entraron en una dinámica negativa de la que no han conseguido escapar. Únicamente han sumado un punto de los últimos quince, una secuencia que ha dejado sin proyecto al exjugador del Deportivo. Más allá de las derrotas, la fragilidad defensiva ha sido el aspecto que más ha hecho saltar las alarmas dentro del club. El catalán es un entrenador que se caracteriza por construir equipos rocosos y sólidos, pero esa identidad y sello no ha sabido trasladarlo a Pamplona. Los 16 goles en las últimas cinco jornadas reflejan todas las dificultades del que ya es el segundo equipo con más goles encajados en lo que va de curso (18, solo el Racing, con 23, ha recibido más).

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La derrota de este domingo contra el Betis en La Cartuja, por 5-2, terminó de acelerar una decisión que el club comunicó este mismo lunes. La junta directiva refrendó el criterio de los responsables deportivos y acordó la salida de Ramis.

La respuesta ha sido inmediata. La entidad ha vuelto a apostar por Jagoba Arrasate, el entrenador más importante de su historia reciente. El preparador vasco firma hasta junio de 2029 y regresa a la que había sido su casa hasta hace dos temporadas.

Arrasate afronta así una segunda etapa en un club en el que dejó una huella profunda. Entre 2018 y 2024 dirigió 256 partidos y lideró el ascenso a Primera División en su primera temporada, además de consolidar al equipo en la máxima categoría. Su ciclo alcanzó su punto culminante en la campaña 2022-2023, cuando Osasuna disputó la final de la Copa del Rey y logró clasificarse para la Conference League. Tras dirigir 68 encuentros al Mallorca, el técnico regresa a Pamplona con el reto de recuperar la estabilidad de un equipo que ha pasado, en apenas unas semanas, de la ilusión a la urgencia. Su estreno tendrá lugar el próximo domingo ante el Racing, en El Sadar.