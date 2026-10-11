Matarazzo: "Hemos sabido amarrar el triunfo ante un gran equipo"
El entrenador de la Real Sociedad defendió la labor arbitral
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, destacó la efectividad ofensiva de su equipo en la victoria ante el Deportivo (3-2), pero reconoció que deben "mejorar en muchas cosas" y que no hicieron su mejor partido.
"Puedo decir muchas cosas para mejorar. No hemos hecho nuestro mejor partido, pero hemos sido muy claros en las ocasiones para ponernos 3-0. El año pasado se nos escaparon partidos como ante el Oviedo o el Alavés acabando 3-3. Hoy hemos sabido amarrar el triunfo ante un gran equipo, con un estilo claro, bien entrenado y con futbolistas de mucha calidad", analizó.
Cuestionado por la notable actuación de Arsen Zakharyan y su posición en el esquema ofensivo, Matarazzo mostró plena confianza en sus condiciones. "No es sorprendente. Juega en una posición parecida a la de Mikel Oyarzabal, es muy bueno entre líneas y ha trabajado mucho ahí en los entrenamientos. Ha sido peligroso dentro del área y lo ha demostrado", destacó.
Además, explicó que el cambio de Oyarzabal por Guedes "estaba planeado antes del gol" y que en ese momento necesitaban "más disciplina defensiva" y que el capitán "es un jugador muy agresivo y listo en la presión".
Respecto a las acciones polémicas del choque y el bajón experimentado en la segunda mitad por su equipo, defendió la labor arbitral. "En la acción de la roja y el penalti se agarran los dos y es una ocasión clara de gol, es interpretación del árbitro señalar lo que ha señalado. Muchos futbolistas venían de jugar con sus selecciones y es normal haber concedido más en la segunda parte, aunque nuestro objetivo es no encajar y necesitamos mejorar en eso", comentó.