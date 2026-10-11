Matarazzo: "Hemos sabido amarrar el triunfo ante un gran equipo"

Hidalgo y Matarazzo se saludan en la previa del encuentro entre Real Sociedad y Dépor Fernando Fernández

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, destacó la efectividad ofensiva de su equipo en la victoria ante el Deportivo (3-2), pero reconoció que deben "mejorar en muchas cosas" y que no hicieron su mejor partido.

"Puedo decir muchas cosas para mejorar. No hemos hecho nuestro mejor partido, pero hemos sido muy claros en las ocasiones para ponernos 3-0. El año pasado se nos escaparon partidos como ante el Oviedo o el Alavés acabando 3-3. Hoy hemos sabido amarrar el triunfo ante un gran equipo, con un estilo claro, bien entrenado y con futbolistas de mucha calidad", analizó.

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Cuestionado por la notable actuación de Arsen Zakharyan y su posición en el esquema ofensivo, Matarazzo mostró plena confianza en sus condiciones. "No es sorprendente. Juega en una posición parecida a la de Mikel Oyarzabal, es muy bueno entre líneas y ha trabajado mucho ahí en los entrenamientos. Ha sido peligroso dentro del área y lo ha demostrado", destacó.

Además, explicó que el cambio de Oyarzabal por Guedes "estaba planeado antes del gol" y que en ese momento necesitaban "más disciplina defensiva" y que el capitán "es un jugador muy agresivo y listo en la presión".

Respecto a las acciones polémicas del choque y el bajón experimentado en la segunda mitad por su equipo, defendió la labor arbitral. "En la acción de la roja y el penalti se agarran los dos y es una ocasión clara de gol, es interpretación del árbitro señalar lo que ha señalado. Muchos futbolistas venían de jugar con sus selecciones y es normal haber concedido más en la segunda parte, aunque nuestro objetivo es no encajar y necesitamos mejorar en eso", comentó.