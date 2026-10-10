Suspendido el partido entre Rayo Vallecano y Athletic

Rayo Vallecano-Athletic, suspendido EFE / Mariscal

El árbitro José María Sánchez Martínez, del comité murciano, decidió suspender el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

El partido, que era el primero de Liga del conjunto rayista en su estadio tras el 'exilio' de tres partidos en Butarque (Leganés), fue suspendido tras interrumpirse dos veces, mandando incluso a los jugadores al túnel de vestuarios en la segunda ocasión, tras un primer parón a los catorce minutos, que duró siete, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.

El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo los últimos meses su marcha.