Matarazzo, sobre el Dépor: "No es un equipo típico de los que ascienden desde Segunda División"

Matarazzo en rueda de prensa Real Sociedad

En la rueda de prensa previa al encuentro entre Real Sociedad y Deportivo de este domingo (16.15 horas en Anoeta), Pellegrino Matarazzo confirmó que tendrá que buscar soluciones para las bajas que le afectan al lateral diestro. Desveló que Héctor Fort estará disponible, pero no listo para jugar muchos minutos. Además, el técnico txuri-urdin elogió al conjunto coruñés y tiene claro que Hidalgo hará cambios y variará su esquema habitual.

Tres semanas sin fútbol. “Es mucho tiempo, tres semanas es mucho tiempo. Se nota que ha pasado bastante desde nuestro último partido, desde el último encuentro oficial. Este periodo tiene algunos aspectos positivos y otros negativos. Pudimos descansar un poco durante la primera semana. Después disputamos el partido de prueba y esta semana nos hemos centrado en el próximo encuentro de Liga. Los jugadores que han regresado de las selecciones están todos sanos y se encuentran bien. Mi sensación es que todo el mundo está preparado para comenzar la siguiente fase de nuestra temporada”.

Disponibilidad de Héctor Fort. “Sí, Héctor pudo completar hoy su primer entrenamiento completo. Tenía una inflamación en la rótula, en la rodilla, pero hoy ha entrenado con normalidad y, evidentemente, es una opción. Veremos cómo evoluciona, probablemente no esté para jugar durante un periodo prolongado”.

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Aramburu. “Por desgracia, también hemos tenido que controlar las cargas de Jon después de su regreso. En su segundo entrenamiento con nosotros tuvo algunos problemas en el sóleo y estará fuera durante algún tiempo. Esperamos que pueda volver más pronto que tarde, porque es un jugador muy importante para nosotros”.

Peor cubierto el lateral diestro en esta temporada. “No, no lo veo así. Siempre buscamos soluciones y encontraremos una para mañana que funcione. Tenemos un par de opciones y ambas parecen muy positivas de cara al partido de mañana”.

Fuera de puestos europeos. “Voy a ser sincero. En este momento, teniendo en cuenta dónde estamos en la clasificación, ese no es nuestro objetivo principal. Lo importante es dónde estemos en la tabla al final de la temporada. Ahora es el momento de sumar puntos, mejorar nuestro rendimiento, ganar confianza en lo que estamos haciendo y adquirir impulso de cara al futuro y a todo lo que está por venir. Es el momento de demostrar quiénes somos y qué queremos. Eso es lo importante, independientemente de nuestra posición actual en la clasificación”.

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Sobre el Deportivo. “No es un equipo típico de los que ascienden desde Segunda División. Tiene mucha historia y ha invertido bastante en el mercado de fichajes. Ha incorporado a muchos jugadores de calidad, ha realizado buenos fichajes. Solo ha perdido un partido, contra el Sevilla por 0-1. Tiene diez puntos, igual que nosotros, así que es un buen equipo. Está bien entrenado y tiene una idea muy clara de cómo quiere jugar al fútbol. En general, en LaLiga no hay partidos fáciles. Todos tienen un determinado nivel y hay que estar preparado y listo para competir”.

Cambios en el Dépor por lesiones. “Esperamos que haya algunas variaciones y cambios, por supuesto. En su último partido también mostraron algunas de las variantes que pueden utilizar. Durante el parón disputaron un partido de prueba contra el Oporto que también hemos analizado. Estamos preparados para determinadas situaciones, aunque, evidentemente, cada equipo puede hacer cosas diferentes en cada partido. Aun así, creemos que harán algo muy parecido a lo que vienen haciendo durante los últimos meses y años con este entrenador”.