El Barcelona retoma la Liga donde la dejó (3-0)

Fermín López pelea un balón con Sebastián Boselli durante el partido de LaLiga EA Sports que Barcelona y Getafe disputaron en el Camp Nou EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Como si el tiempo no hubiera pasado, el Barcelona retomó LaLiga EA Sports después de tres semanas de parón con la misma autoridad exhibida hasta entonces y derrotó este sábado en el Camp Nou al Getafe (3-0) con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde.

El gol del inglés en el segundo minuto encarriló un triunfo que el brasileño afianzó sobre la media hora de juego y el francés sentenció en la segunda parte.

Una victoria, la octava en otras tantas jornadas, que iguala el mejor inicio liguero en la historia del club, el del curso 2013-14 bajo las órdenes del argentino Gerardo 'Tata' Martino.

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Flick pudo hacer rotaciones y dosificar esfuerzos ante un Getafe que, limitado por la baja de última hora de Enes Ünal, perdió en la primera mitad a Zaid Romero por lesión y sigue sin ganar fuera de casa.

El Camp Nou reabrió este sábado sus puertas después de tres semanas de parón internacional para acoger el cara a cara entre el Barcelona, líder indiscutible con pleno de victorias y 31 goles en siete jornadas, y el Getafe, undécimo con cuatro tantos anotados, que buscaba su primera victoria en el coliseo azulgrana en su 25ª visita.

En vistas al maratón de partidos que aguarda al Barça este mes y al desgaste de los internacionales, Flick introdujo siete cambios: Joan Garcia, recuperado, volvió a la portería; Gerard Martín, Kounde, Xavi Espart, Gavi y Dani Olmo regresaron al once; y Gabriel Jesus se estrenó como titular ante la ausencia del lesionado Raphinha.

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En cambio, Bordalás, con las bajas de última hora de Mangala y de su referencia ofensiva, Enes Ünal, dio entrada al defensa Kiko Femenía y al centrocampista Mario Martín en un esquema con cinco defensas e Iván Azón como punta de lanza para salir al contraataque.

Sin embargo, la estrategia defensiva del Getafe saltó por los aires antes del segundo minuto, cuando Gordon se infiltró entre tres jugadores azulones y batió a David Soria desde la frontal del área con un disparo que fue desviado por Terrats. El inglés, que venía de marcar tres tantos con su selección, se estrenó así como goleador azulgrana (1-0, m.2).

Trató de estirarse el Getafe sin demasiada convicción, con envíos largos que desbarataron con seguridad Eric y Espart ante Iván Azón, demasiado aislado, que protagonizó el único disparo visitante en la primera mitad, un chut blando que embolsó Joan Garcia.

El partido estaba en los pies de Rodri, que distribuía el juego de un lado para el otro en busca de un grieta en el bloque del Getafe, agazapado en su guarida.

Gordon, crecido por el gol, superó por velocidad a Femenía en la orilla izquierda y asistió desde la línea de cal a Gavi, que chutó contra Gudelj. Y poco después, se inventó un centro envenenado que rozó Dani Olmo y David Soria abortó de un manotazo.

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Con Lamine Yamal menos participativo de lo habitual, vigilado de cerca en todo momento por dos o tres rivales, el Barça buscó otros recursos. Eric exigió al portero azulón en un chut lejano y Gavi le testó también en un remate centrado. Poco bagaje para tanta posesión, pues el atasco frente al área azulona era monumental.

Sin fluidez en el juego, el Barcelona forzó el 2-0 (m.30) en una acción defensiva de sus delanteros. Olmo y Gordon cerraron el camino a Romero, que perdió la pelota ante Gabriel Jesus. El brasileño resiguió la línea del área y cruzó un disparo seco, a ras del poste, que petrificó a Soria.

Pudo ampliar distancias el cuadro azulgrana antes del descanso, pero Kounde estuvo poco acertado. Primero, en un testarazo detenido por el arquero visitante. Y después, demasiado lento para aprovechar un pase de Rodri que le dejó solo ante el arco.

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Ya sin Romero, lesionado y sustituido por Abqar, Mojica dio el primer aviso serio con un disparo que rozó una escuadra. Un conato de reacción que no fue a más, porque el Barça escondió el balón. De hecho, los azulgranas, con más espacios, acariciaron el tercero en sendos remates de Gordon y Olmo, repelidos por David Soria.

El carrusel de cambios en ambos conjuntos no alteró el guion. Los ataques se sucedieron hasta que Kounde, en el día en que superó a Eric Abidal como el francés con más partidos como azulgrana (193), aprovechó un centro de Lamine Yamal para anotar el 3-0 (m.73).

Sentenciado el partido, el Barça administró un triunfo, el octavo en ocho jornadas, que prolonga el inicio de curso impoluto de los de Hansi Flick antes de retomar la Liga de Campeones el próximo martes en Estambul ante el Galatasaray.

Barcelona 3-0 Getafe

3 - Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri (Bernal, m.71); Gavi (Pedri, m.60); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, m.60), Gordon (Adeyemi (m.71); y Gabriel Jesus (Abdelkarim, m.82).

0 - Getafe: David Soria; Kiko Femenía (Sazonov, m.85), Djené, Gudelj, Romero (Abqar, m.37), Mojica (Davinchi, m.65); Andrés García (Boselli, m.65), Francho Serrano, Mario Martín, Terrats; e Iván Azón (Satriano, m.65).

Goles: 1-0, m.2: Gordon. 2-0, m.30: Gabriel Jesus. 3-0, m.73: Kounde.

Árbitro: Jesús Gil Manzano. Amonestó a Kiko Femenía (m.33), Mojica (m.46+), Boselli (m.71) y Terrats (m.75) por parte del Getafe; y a Olmo (m.46) y Fermín López (m.91), por parte del Barcelona

Incidencias: partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou ante 59.465 espectadores. Antes del partido, Pedro Rodríguez realizó el saque de honor; Raphinha, Hansi Flick y Joao Cancelo recogieron los premios a mejor jugador, mejor entrenador y mejor gol de LaLiga EA Sports del mes de septiembre, respectivamente.