Adrián Niño rescata un punto para el Málaga con un gol en el añadido (1-1)

Rafa Rodríguez cae ante Javi Hernández durante el partido entre Málaga y Espanyol este viernes en el estadio de La Rosaleda EFE/JORGE ZAPATA

El Málaga, en el tiempo añadido, con un gol del delantero Adrián Niño, rescató un punto este viernes (1-1) ante un Espanyol excelente en la primera parte y que se adelantó con un tanto de Bryan Zaragoza en una jugada personal.

El Málaga, con valentía, buscó el área del Espanyol, jugando por las bandas, sobre todo por la izquierda, donde Rafita y Joaquín dejaban a sus pares atrás. Una acción de ambos con pase de Joaquín a David Larrubia, que respondió con un disparo que repelió el guardameta debutante Ángel Fortuño, fue la primera ocasión de los locales.

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Y en la jugada siguiente, el malagueño Bryan Zaragoza, en una acción personal, desbordando a dos jugadores del Málaga, Puga y Calero, batió por bajo al guardameta Alfonso Herrero (m.13).

Golpe duro para el Málaga, que estaba mejor, pero el Espanyol convirtió su primera ocasión de gol, comenzó a jugar con los nervios y la presión de los locales y creó peligro a la contra con transiciones rápidas por las bandas.

El delantero Roberto, en otra indecisión defensiva local, pudo sentenciar con un taconazo de espaldas a la portería que sacó en la misma línea de gol el defensa Carlos Puga.

Roberto volvió de nuevo a tener la sentencia, pero su lanzamiento pegó en la espalda de Rafita y acabó en córner.

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El Málaga intentó rehacerse, pero no llegaba con claridad a la portería rival.

Tras el descanso, con el Málaga volcado en el área españolista, un lanzamiento de falta de Pablo Martínez lo repelió el larguero y el Espanyol, con ese único sobresalto, afrontó la recta final del partido convencido de llevarse los tres puntos.

Pero en el tiempo añadido el Málaga, que lo había buscado, empató con un gol del delantero Adrián Niño, que engatilló el balón de primeras tras un centro de Rafita por la derecha.

Málaga 1-1 Espanyol

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Aznou, m.62), Recio, Calero (Izan Merino, m.74), Rafita; Larrubia, Pablo Martínez (Haitam, m.83), Rafa Rodríguez (Niño, m.62), Joaquín (Dotor, m.62); Dani Lorenzo y Chupete.

1 – Espanyol: Ángel Fortuño; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Quilindschy; Bryan Zaragoza (Cala, m.73), Pol Lozano, Edu Expósito (Hinojo, m.81), Dolan (Marcos, m.81); Javi Hernández (Urko, m.57); y Roberto Fernández (Pere Milla, m.81).

Goles: 0-1, m.13: Bryan Zaragoza. 1-1, m.90+3: Niño.

Árbitro: Francisco José Hernández (Colegio Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Puga (m.28), Chupete (m.41), Dotor (m.66) y Aznou (m.89), y a los visitantes Javi Hernández (m.24), Bryan Zaragoza (m.28), El Hilali (m.60), Riedel (m.84) e Hinojo (m.87).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Rosaleda de Málaga ante unos 30.000 espectadores.