La lesión de Aramburu deja a la Real Sociedad sin efectivos en el lateral diestro a cuatro días de recibir al Dépor

Aramburu durante la sesión de entrenamiento de este miércoles Real Sociedad

Se le acumulan los problemas a la Real Sociedad. Y es que este miércoles Jon Mikel Aramburu ha sentido unas molestias en el sóleo que le han obligado a abandonar la sesión de entrenamiento, además de suspender la rueda de prensa que había programada. El defensa, que todavía está a la espera de pruebas, se convierte en seria duda para la visita del Deportivo de este domingo (16.15 horas).

Una lesión nunca es una buena noticia, pero en este caso todavía lo es menos por la escasez de efectivos en el lateral derecho. Todo apunta a que Pellegrino Matarazzo estará obligado a buscar una solución de emergencia para medirse al Dépor. No estará Álvaro Odriozola, todavía recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en febrero de este año; ni tampoco Héctor Fort, que sigue sin entrenarse con el grupo por un golpe en la rodilla.

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Jon Mikel Aramburu y su compatriota Yangel Herrera se reincorporaron al grupo txuri-urdin este mismo miércoles tras estar concentrados con Venezuela y ser liberados del último compromiso con su selección. El mediocentro no ha tenido problemas, pero el lateral ha tenido que parar y, aunque serán las pruebas médicas las que determinen el alcance de la lesión, las molestias en el sóleo no invitan al positivismo.

De esta forma, las opciones del técnico de la Real Sociedad se reducen. Una de las posibilidades es Luken Beitia, del filial donostiarra, aunque no es la primera vez que Matarazzo opta por ubicar de forma puntual a Zubeldia en el flanco derecho, tal y como ocurrió ante el Real Madrid. Sin embargo, el futbolista de Azkoitia ha regresado este martes de su lesión, así que puede ser pronto para que parta como titular el domingo.