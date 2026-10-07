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Rivales

Jon Martín, el candidato al Golden Boy que reta al Deportivo

El central de la Real Sociedad está entre los 25 nominados definitivos al premio entregado por la revista Tuttosport

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/10/2026 19:56
Jon Martín pelea un balón con Alex Scott durante el partido de Europa League entre Real Sociedad y Bournemouth
Jon Martín pelea un balón con Alex Scott durante el partido de Europa League entre Real Sociedad y Bournemouth
EFE / Juan Herrero
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Candidato al Golden Boy por segundo año consecutivo y con el billete en la mano para el Europeo sub-21. Así se presentará Jon Martín en Anoeta para medirse al Deportivo este domingo (16.15 horas). No será la primera vez que se vea las caras con el equipo blanquiazul, pues ya lo hizo en el curso 2023-24. Pero desde aquel partido han cambiado muchas cosas. Aunque la más significativa es que el Dépor ha logrado dejar atrás la Primera Federación para jugar por fin en Primera División. Y Jon Martín también. Aquel encuentro, con Riazor como escenario, finalizó con victoria local merced a un doblete de Lucas Pérez (2-1), con el central de Gipuzkoa sobre el verde durante los 90 minutos. Pero lo de este domingo es otra historia.

El zaguero de la Real Sociedad está entre los 25 nominados definitivos al Golden Boy, prestigioso galardón con el que la revista italiana Tuttosport premia al mejor futbolista menor de 21 años de Europa. Se codea así Jon Martín con perlas de la talla de Pau Cubarsí o Zaire-Emery. Y el simple hecho de estar entre la joven aristocracia europea no es casualidad. Es fruto del impacto de un central criado en Zubieta y lanzado a los leones por Pellegrino Matarazzo. No sin razón, sino con la seguridad de estar apostando por un joven capaz de tirar abajo la puerta del primer equipo y, sobre todo, mantenerse en él.

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Su primera aparición en la máxima categoría fue en mayo de 2024, con Imanol Alguacil en el banquillo. El técnico de Orio le brindó 23 minutos ante el Betis, aunque la campaña que supuso su asomo definitivo fue la 2024-25, en la que llegó a disputar 897 minutos a pesar de tener todavía ficha del filial donostiarra.

Asentamiento oficial

Fue su solvencia y madurez sobre el verde la que le permitió transformar la confianza que Alguacil depositó en él en continuidad, ya con Matarazzo como técnico. Y es que en la presente temporada, el central heredó el dorsal 6 de Aritz Elustondo para convertirse en una de las piezas clave de la Real Sociedad. Tanto que el entrenador estadounidense ha apostado por la titularidad de Martín en cinco de las siete primeras jornadas de Liga. Se perdió el encuentro ante el Atlético de Madrid por sanción y contra el Elche, partió desde el banquillo.

Precisamente frente al conjunto ilicitano dejó el único lunar en sus actuaciones en el presente ejercicio. Solo seis minutos después de ingresar al césped, se marchó expulsado tras ver la tarjeta roja. Pero más allá de ese contratiempo puntual, el central de la Real Sociedad se ha convertido en uno de los futbolistas de confianza para Matarazzo.

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Su protagonismo se traslada también a la selección española sub-21. De hecho, en estas semanas de parón internacional, Jon Martín no ha perdido el ritmo competitivo al estar concentrado con La Rojita, con la que selló además el pase al Europeo de la categoría. Aunque sin demasiado tiempo para celebraciones, el central donostiarra afronta ahora dos semanas llenas de exigencia. Todo empezará el domingo con la visita del Deportivo a Anoeta; continuará con el viaje a Bélgica para medirse al Royale Union en Europa League y se cerrará en La Rosaleda, con el encuentro ante el Málaga.

Y todo apunta a que Jon Martín deberá estar listo para comandar el eje de la defensa de su equipo, con el primer objetivo de frenar a la principal amenaza ofensiva con la que el Dépor se plantará en Anoeta: Bil Nsongo.

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