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La grada de Tribuna de Balaídos llevará el nombre de Iago Aspas

Abel Caballero anunció la decisión: “Es el jugador más referente en la historia del Celta”, apuntó el alcalde de Vigo

Efe
23/09/2026 16:33
Iago Aspas en un partido de competición europea del curso pasado
EFE
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que la grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos llevará el nombre de Iago Aspas.

Es el jugador más referente en la historia del Celta, una enorme referencia en toda la ciudad y por eso, después de que mucha gente me pidiese que le dedicara una grada, tomé la decisión de que la Grada de Tribuna se va a llamar Grada de Tribuna Iago Aspas”, apuntó Abel Caballero en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

El regidor socialista justificó la elección de Tribuna, y no la de Gol como había pedido el Partido Popular, porque “ya está operativa y el nombre es inmediato, porque va a ser la grada con más aforo de Balaídos y porque al lado de Tribuna va a ir la escultura que el Ayuntamiento va a poner a Iago Aspas”.

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“Todo encaja. La Grada de Tribuna se va a llamar de forma inmediata, porque ya está operativa, Grada de Tribuna Iago Aspas. Le pediré la conformidad a Iago, al Celta y tan pronto la den firmaré el Decreto con el nombre de Grada de Tribuna Iago Aspas”, manifestó.

De esta forma, el estadio vigués quedará vinculado de forma permanente al futbolista que ya suma más partidos (512) y más goles (203) en la historia del Celta.

Iago Aspas afronta a priori su última temporada en el Celta como futbolista profesional. El delantero de Moaña se está recuperando de una rotura fibrilar sufrida en el muslo izquierdo durante el partido contra el Málaga y espera poder volver a jugar tras el parón de selecciones. El siguiente compromiso del conjunto vigués será el 11 de octubre ante el Elche en el estadio Martínez Valero. La intención del punta es llegar a tiempo a este encuentro y también al Celta-Juventus de la Europa League del próximo 15 de octubre.

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