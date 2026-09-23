Braulio ya pone orden en un Valencia en "urgencias"

Braulio Vázquez en su presentación Valencia CF

Braulio Vázquez ha regresado al Valencia trece años después de abandonar la dirección deportiva del club, y su llegada ya ha surgido efecto, a modo de revolución. El exdeportivista, que ya ocupó dicho cargo entre 2010 y 2013, afronta ahora una segunda etapa en el equipo che en una situación "de urgencia" y con la necesidad de tomar decisiones de peso desde el primer momento. "Estoy aquí porque creen que puedo aportar. En el fútbol puedes ganar o perder, pero a nivel personal me tienen estima. Trataré de ayudar al club en todo lo que pueda. Estoy encantado de volver a estar aquí", confesó antes de que empezase el correspondiente turno de preguntas por su presentación.

Su regreso se produce en medio de un escenario especialmente convulso. El Valencia es penúltimo en la tabla clasificatoria, tan solo ha sumado un punto en casa y ha sido el primer club en destituir a su entrenador esta temporada. El despido de Carlos Corberán se produjo poco antes de que se anunciase la llegada de Braulio. Una decisión que "ya estaba tomada", según explica el pontevedrés. Suya sí que fue la primera (y no última) modificación llevada a cabo en el organigrama, con el cese de Pedro López como jefe de los servicios médicos.

La siguiente, y mucho más relevante, se ha conocido este miércoles. Javier Aguirre será el encargado de asumir las riendas del equipo hasta final de temporada, con una opción de continuidad por un curso más en función de objetivos.

El mexicano, que viene de dirigir a su país en el Mundial, regresa a LaLiga para ejercer de 'electroshock' de un Valencia que, tal y como ha desvela Braulio, ya lleva días analizando. "El otro día, a la una y pico de la mañana, por la diferencia horaria, estuvimos hablando de la situación del equipo después del partido contra el Alavés. De lo que él veía y qué podíamos necesitar", explicó mientras adelantaba que una de las posiciones que reforzarán en invierno es la de central.

La elección de Aguirre llega en un momento en el que Braulio únicamente se centra en mejorar en competitividad lo antes posible. "El objetivo que tengo es el de competir ya. Lo necesitamos porque estamos en una situación delicada", reconoció. El técnico dispondrá de varias semanas para conocer a sus jugadores antes de su primer partido, ante el Racing de Santander en El Sardinero.

Un plácido parón de octubre Más información

Más allá de la elección del nuevo entrenador, otra de las grandes incógnitas que rodean el regreso de Braulio es el margen de actuación que tendrá dentro del club. En los últimos años, otros personajes que han pasado por la estructura del Valencia terminaron cuestionando las competencias que se les había trasladado inicialmente. Preguntado por si confía en lo que se le ha prometido, el gallego fue rotundo: "Sí".

Su relación con Meritón será la clave. Braulio explicó que tiene contacto directo con Kiat Lim y que incluso han mantenido conversaciones y videollamadas para tratar diferentes asuntos. "Me pregunta por mis opiniones. Está ocupada y preocupada".

La cantera también ocupará un espacio importante en el proyecto. La agradable aparición de los jóvenes como Aaron Mayol en los últimos duelos ha abierto las puertas del primer equipo, aunque Braulio pide calma. "Estamos encantados con ellos, pero la academia no está únicamente para las emergencias. Queremos un plan establecido".

Mario Soriano se reivindica: "Los que debutamos estamos demostrando que podemos jugar en Primera" Más información

Una de las situaciones más particulares que deberá gestionar será la de su hijo, Jesús Vázquez. Aseguró que lo tratará "como a un jugador más", sin privilegios ni tampoco una connotación negativa. El lateral llegó al Valencia con cinco años y el club rechazó varias ofertas por él este verano.

También tendrá que decidir sobre el futuro de José Luis Gayà, que termina contrato. El capitán es una figura especialmente vinculada a la historia reciente del club y Braulio ya conoce su trayectoria desde su anterior etapa en Mestalla, cuando el lateral debutó con el primer equipo. "Es leyenda de este club", reconoció.

Muchos asuntos que forman parte del trabajo que ahora comienza para un director deportivo que regresa a Valencia con mucho por hacer, pero que pide tiempo para conocer el club que vuelve a encontrar. "Para evaluar todo hay que estar un tiempo prudencial dentro", concluyó.