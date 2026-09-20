El Atlético de Madrid vuelve a reinar en la capital (2-1)

El agarrón de Huijsen a Giuliano que acabó en tarjeta roja para el central del Real Madrid y penalti para el Atlético Ballesteros

El Atlético de Madrid se llevó el derbi de la capital ante el Real Madrid (2-1) gracias a los goles de Grimaldo desde el punto de penalti y de Jonathan David. Una acción nada más empezar la segunda parte que acabó en expulsión a Huijsen y penalti para el Atleti cambió por completo el partido en el estadio Metropolitano.

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Los primeros minutos fueron los propios de un partido de estas características: tanteo, tensión y una grada caldeada y presionante. Pero no solo fue la afición rojiblanca la que apretó en el inicio de partido, ya que ambos equipos defendieron muy arriba en busca de forzar errores en la salida de balón de su rival.

Los primeros acercamientos del Atleti llegaron principalmente por la banda derecha, por donde Giuliano y Kang-in Lee empezaron a ser un dolor de cabeza para Cucurella. Al Real Madrid le costaba un poco más, pero en su primera jugada hilada Tchouameni se atrevió desde lejos con un disparo que se marchó por encima del larguero.

La primera clara del encuentro llegó alrededor de la media hora de juego. El Atleti estaba siendo superior en el Metropolitano y Kang-in Lee el jugador diferencia. El coreano puso el centro desde la banda derecha y apareció providencial Courtois para sacar una gran mano antes de que Jonathan David pudiera meter la pierna en boca de gol.

El encuentro ganó en intensidad con varias acciones calientes sobre el césped madrileño. Los blancos mejoraron en el tramo final de la primera mitad, pero sus acciones de peligro continuaron llegando principalmente a través de disparos desde la larga distancia que no complicaron en demasía a Jan Oblak y se llegó al descanso con 0-0 en el marcador.

Salió mejor el Atlético a la segunda parte, con Koke en lugar de Pubill. Los locales dominaron ese inicio y a los cinco minutos llegó la acción que cambió el partido. Huijsen agarró a Giuliano dentro del área y Ortiz Arias señaló penalti y amarilla. Tras ser llamado al VAR, retiró la amarilla y le mostró la roja al central español. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Grimaldo. Courtois aguantó hasta el último momento para tirarse y adivinó las intenciones del español, pero no llegó a parar el penalti.

Mourinho sorprendió quitando a Vinicius y Güler, pero el Atleti no tardó en doblar su ventaja con una buena acción por la banda derecha. Kang-in Lee filtró el pase al espacio para Giuliano, que puso el centro raso al área, donde no perdonó Jonathan David.

Lejos de meterse atrás, el equipo del Cholo Simeone siguió apretando en busca de más goles. Entre Courtois y Konate sacaron los remates del Cuti y un Julián que volvió a ser silbado por su afición a su entrada al campo. El Madrid pudo recortar distancias gracias a un error del Cuti, pero Oblak estuvo muy atento para detener el intento de Diomande, directo al muñeco. Rüdiger hizo el 1-2 en el 90, pero el Atleti resistió y se llevó los tres puntos.

Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid

Atlético: Oblak; Pubill (Koke, m.46), Romero, Hancko (Le Normand, m.89), Grimaldo; Giuliano (Hjulmand, m.89), Llorente, Cardoso, Baena (Lookman, m.59); Kang-in Lee, Jonathan David (Julián Álvarez, m.59).

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni (Camavinga, m.71); Güler (Rüdiger, m.54), Bellingham (Bernardo, m.82), Vinicius (Diomande, m.54); Mbappé.

Goles: 1-0, m.53: Grimaldo, de penalti. 2-0, m.59: Jonathan David. 2-1, m.90: Rüdiger.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño). Expulsó con roja directa a Huijsen, del Real Madrid. Amonestó a los locales Pubill y Romero; a los visitantes Dumfries y Bellingham.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 7 de Primera División disputado en el Estadio Metropolitano de Madrid ante 70.514 espectadores.