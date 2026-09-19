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El Celta hará una ampliación de capital de 10 millones de euros

El ingreso extra, que podría no ser el último, se destinará a terminar las obras en su ciudad deportiva

Efe
19/09/2026 12:33
Una imagen de un vestuario de la ciudad deportiva del Celta
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El Celta propondrá a sus accionistas en la próxima Junta General una ampliación de capital de "unos 10 millones de euros" para financiar las obras del proyecto 'Celta360', con el pretende transformar su actual ciudad deportiva.

La ampliación se realizará mediante la emisión de nuevas acciones con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, por lo que estos tendrán prioridad para participar en la operación. La posible entrada de un nuevo inversor quedará condicionada a que, una vez finalizado ese periodo preferente, no se haya suscrito la totalidad del capital ofertado.

En este sentido, el Celta contempla la incorporación de un accionista minoritario, sin que ello altere el actual control accionarial de la entidad. El Consejo de Administración también propondrá a la Junta la posibilidad de delegar en este órgano la facultad de acordar, cuando resulte necesario dentro de la ronda de financiación, nuevas ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente durante los próximos tres años, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

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La estructura diseñada por el club combina distintas fórmulas de financiación y aportación de capital con el objetivo de contener el coste financiero, limitar el endeudamiento y preservar la sostenibilidad económica tanto del proyecto Celta360 como de la propia entidad.

La ampliación de capital de 10 millones constituye uno de los elementos principales de una operación financiera global de hasta 125 millones de euros destinada al desarrollo de la ciudad deportiva construida en Mos (Pontevedra).

Más edificios

El proyecto se encuentra actualmente en su segunda fase de construcción y el Celta prevé que los nuevos edificios del complejo puedan entrar en funcionamiento a finales del verano de 2027.

En la Junta General del próximo 20 de octubre, la directiva que preside Marian Mouriño también presentará un presupuesto récord de 107,1 millones de euros para la temporada 2026-27, lo que supone incrementar en algo más de un millón de euros el del ejercicio anterior.

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