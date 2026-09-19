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Rivales

El Celta entierra sus dudas con una goleada al Racing (5-0)

El gol de Hugo González tras un penalti por mano de Belocian dio tranquilidad a los vigueses 

Efe
19/09/2026 21:29
El delantero del Celta, Hugo González, abrió la lata de penalti ante el Racing de Santander
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EFE
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El Celta enterró sus dudas con una goleada frente al Racing (5-0), que se marcha al parón liguero con muy malas sensaciones tras encajar doce goles en sus últimos dos partidos: siete frente al Barcelona en el Camp Nou y cinco este sábado en Balaídos.

El equipo de Claudio Giráldez empezó con dudas. La derrota ante el Omonia chipriota en la Liga Europa le había hecho daño y eso se notó en el inicio del partido. El Racing tuvo mucha posesión, pero le faltó profundidad para castigar al rival.

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Con el paso de los minutos, el Celta se soltó. Y un penalti por mano de Belocian, después de que De Burgos Bengoetxea fuese a revisar la acción en el monitor, le allanó el camino a la victoria porque el tanto de Hugo González le dio mucha tranquilidad.

El partido se abrió tras el 1-0, y ahí el Celta se manejó mejor. Los de Giráldez se sienten cómodos en los partidos de ida y vuelta. Un disparo de Moriba al filo del descanso le permitió aumentar su renta.

José Alberto movió ficha en el arranque del segundo tiempo, pero su equipo continuó demasiado espeso. El Racing sufría para generar ocasiones de peligro. Y la pegada del Celta terminó mandándolo a la lona a falta de 20 minutos para el final del encuentro. Con un golazo de Miguel Román, el equipo celeste selló su victoria, cerrada poco después por Pablo Durán con un doblete.

Celta 5 - 0 Racing de Santander

5-Celta: Radu; Álvaro Núñez, Yoel Lago, Cáceres; Rueda (Carreira, m.46), Miguel Román (Burcio, m.84), Moriba, Hugo Álvarez; Hugo González (Pablo Durán, m.46), Williot (Javi Galán, m.43) y Jutglá (Borja Iglesias, m.64).

0-Racing: Agirrezabala; Mantilla (Aaron Martin, m.63), Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Pablo García (Villalibre, m.63), Iván Martín (Íñigo Sainz-Maza, m.84), Íñigo Vicente, Almeida (Canales, m.63), Iker Luque; y Zabiri (Guliashvili, m.75).

Goles: 1-0, m.32: Hugo González (p). 2-0, m.43: Moriba. 3-0, m.68: Miguel Román. 4-0, m.78: Pablo Durán. 5-0, m.93: Pablo Durán.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Javi Rueda (m.45), Yoel Lago (m.73) por parte del Celta, y a Zabiri (m.57), Pablo Ramón (m.75) y Belocian (m.64) y Canales (m.90) por parte del Racing.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 19.505 espectadores.

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