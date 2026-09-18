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Rivales

El Elche engulle al Espanyol pese a jugar con diez desde el minuto 6 (1-3)

Efe
18/09/2026 23:38
Matías Dituro, despeja un balón ante Roberto Fernández durante el partido de la séptima jornada entre Espanyol y Elche en el RCDE Stadium
Matías Dituro, despeja un balón ante Roberto Fernández durante el partido de la séptima jornada entre Espanyol y Elche en el RCDE Stadium
EFE/ENRIC FONTCUBERTA
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El Elche, con un futbolista menos desde el minuto 6, tumbó al Espanyol con un doblete de Fer Niño (min.26 y min.29) y dejando sin efecto el 1-2 en propia meta de Chust (min.72) con un gol para enmarcar de Germán Valera en el 78.

El empuje del cuadro ilicitano, que llegaba al choque como colista y sale muy reforzado, fue mayor al del anfitrión. Los catalanes lo tenían todo de cara, pero cometieron errores defensivos y no conectaron con sus referencias. No fue la fiesta de su delantero Roberto Fernández, convocado con la selección.

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La expulsión de Fede Redondo a los seis minutos de partido cambió completamente el guion del choque. El centrocampista, reconvertido a central, vio la roja, tras consultar con el VAR, por agarrar de la mano a Bryan Zaragoza cuando el blanquiazul se escapaba solo hacia la portería rival.

Pese a jugar con uno más y presionar la salida de balón del cuadro visitante, el Espanyol no encontraba la llave para aprovechar su superioridad. El Elche aguantaba y no parecía sufrir en exceso. De hecho, hasta se adelantó en el marcador en el minuto 26 tras un desajuste defensivo local.

Fer Niño, tras un pase largo de Revivo, corrió por la banda izquierda y se llevó el balón ante Dmitrovic, que salió del área para atajarlo. Tampoco pudieron evitar el tanto Cabrera y Unai Núñez. El atacante mallorquín aprovechó la oportunidad y sentenció a puerta vacía (0-1).

El atacante del Elche estaba inspirado. Y quería más. En la siguiente acción, con el Espanyol aún lamentándose de su error, Fer Niño volvió a aparecer en el área: Revivo, de nuevo, le asistió con precisión y con un disparo cruzado batió de nuevo al meta blanquiazul. Era el 0-2, con uno menos.

Los catalanes se activaron rápido y buscaron con insistencia, pero sin puntería, el área del portero Dituro. Hasta un tanto de Bryan Zaragoza fue anulado por fuera de juego. El Espanyol subió sus revoluciones de forma clara, pero no logró mover el marcador ni tampoco cortó el mayor empuje del Elche antes del descanso.

En la reanudación, Manolo González, el entrenador local, cambió su once dando entrada a Hartman y a Marcos Fernández. Estaba obligado a marcar. El Elche bajó la intensidad y los blanquiazules, con un futbolista más aunque por detrás en el luminoso, dominaron los tiempos en los primeros compases de la segunda mitad.

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El cuadro ilicitano, pese a todo, no se limitó a esperar. Cepeda, en una contra, acarició el 0-3 al mandar el balón al poste izquierdo. El Espanyol enseñó poco a poco los dientes con destellos de Bryan Zaragoza y Javi Hernández. Finalmente, la reacción periquita llegó por aplastamiento.

Marcos Fernández, en el minuto 72, saltó para controlar un centro junto a Chust y finalmente el jugador del Elche se marcó en propia meta (1-2). En el 75, Roberto Fernández mandó el balón al palo, pese que la acción estaba invalidada por fuera de juego. El Espanyol tenía una marcha más.

Germán Valera se negó a que su equipo sufriera en el tramo decisivo. El extremo se escapó con gran velocidad y picó le pelota con suavidad para superar por encima de Dmitrovic, silenciando el RCDE Stadium tres minutos después de que el anfitrión asomara finalmente la cabeza.

La sentencia parecía clara, pero Pere Milla, con un tanto anulado por fuera de juego en el 87, puso el suspense. Morcillo también examinó los reflejos de Dmitrovic con un fortísimo latigazo lejano. El 1-3 ya no se movió.

Espanyol 1-3 Elche

1 - Espanyol: Dmitrovic; José Ángel, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo (Hartman, m.46); Urko González (Marcos Fernández, m.46), Edu Expósito; Calatrava (Pere Milla, m.61), Javi Hernández, Bryan Zaragoza (Dolan, m.67); y Roberto Fernández.

3-Elche: Dituro; Sangaré (Rubén Sánchez, m.37), Redondo, Chust, Revivo (Barzic, m.77); Lemar (Morente, m.77), Morcillo, Villar (Bigas, m.60), Germán Valera, Cepeda; y Fer Niño (Osorio, m.60).

Goles: 0-1, m.26: Fer Niño; 0-2, m.29: Fer Niño; 1-2, m.72: Chust, en propia meta; 1-3, m.78: Valera.

Árbitro: González Esteban (comité vasco). Expulsó al visitante Redondo (m.6). Amonestó a Fer Niño (m.22), Edu Expósito (m.45+4), Riedel (m.82), Cepeda (m.90+1).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 26.616 espectadores.

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