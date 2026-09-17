El Betis vence también al Getafe y llegará pletórico a Riazor

Los jugadores del Betis celebran su gol al Getafe EFE

El Betis sigue imparable en este comienzo de Liga y con su victoria ante el Getafe (1-0) en la sexta jornada se mantiene encaramado en la zona alta de la clasificación con quince de dieciocho puntos posibles.

Se presentó el Betis lanzado con tres triunfos y ante rivales de peso como el Real Madrid y el Villarreal en LaLiga y el Lille francés en la ‘Champions’ y, ahora, en este apretado calendario antes del parón, el programa le unió a dos conjuntos a priori con menos potencial, el Getafe y el próximo domingo en Riazor el Deportivo.

El técnico chileno Manuel Pellegrini, en su claro planteamiento de tener activada a toda la plantilla, hizo siete cambios para recibir a la formación madrileña en comparación al once que salió el pasado lunes en La Cerámica (1-2), algo que no se puede permitir José Bordalás.

El preparador alicantino introdujo cuatro en relación con el del 1-1 firmado en casa ante el Deportivo, con David Davinchi y Andrés García en los laterales por el uruguayo Sebastián Boselli y el colombiano Johan Mojica; el central argentino Zaid Romero, que volvía tras sanción por el mediocampista Ramón Terrats; y Francho Serrano por Enes Ünal.

La formación azulona, que acabará la semana como local ante el Málaga, sí pudo, con la vuelta de Zaid Romero, volver a una defensa cinco, al contar en esa zona con un veterano exsevillista, el serbio Nemanja Gudelj, para que ayudara a parar los grandes recursos ofensivos del rival.

Pronto se vio la fuerza del Betis, pero el primer susto lo dio el Getafe, aunque estuvo atento en una doble intervención el meta Álvaro Valles instantes antes de que fuera el otro portero, David Soria, el que con muchos reflejos respondiera a un remate desde muy lejos del irlandés Troy Parrott.

Fue un partido de alto ritmo, con mayor poder ofensivo del Betis, como en un intento al borde de la media hora del brasileño Antony y parada de David Soria en colaboración con la cepa de un poste, aunque Valles tampoco tuvo tiempo para relajarse, ya que el equipo que dirige Bordalás siempre lo quiso mirar al área contraria cuando tuvo la oportunidad.

Pero lo lógico era que el tanto cayera del lado local y en el minuto 45 Ez Abde lo consiguió, aunque no sin suspense, pues en el VAR revisó la jugada por si en su inicio el internacional marroquí había controlado el balón con un brazo.

Ese 1-0 fue bien administrado por el Betis en la segunda parte, en la que su idea fue la de mantenerse como protagonista pero con la intención también de que el Getafe adelantara algo las líneas para encontrar los espacios que facilitaran su segundo gol.

No llegó y eso dio algo de incertidumbre al partido pese a que los visitantes jugaron los últimos minutos con uno menos al ver la segunda tarjeta amarilla Mario Martín, lo que no les restó las ganas de buscar a la desesperada ese empate que no llegó.