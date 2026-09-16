Jonathan David desata al Atlético (4-0)

Kang-in Lee dispara ante Raúl Moro durante el partido entre Atlético de Madrid y Osasuna en el Metropolitano EFE/JUANJO MARTÍN

Sin Julián Alvarez ni Alexander Sorloth, lesionados, irrumpió Jonathan David en el Metropolitano. El canadiense demostró que puede ser una alternativa perfecta en el ataque del Atlético. Abrió el camino del triunfo con el 1-0 y de su bota derecha salió una asistencia perfecta a Kang In Lee para el 2-0. Le Normand y Baena sellaron la goleada rojiblanca (4-0) ante un Osasuna timorato y al que el árbitro le anuló el posible 1-1.

Con Koke y Cardoso a los mandos en el centro del campo y Le Normand en lugar de Hancko como central con respecto al equipo que ganó a la Real Sociedad en San Sebastián, en el Atlético sobresalió David, también novedad en el once titular después del tanto que había marcado en Anoeta.

El Atlético aparca el enredo Julián Álvarez y se da una alegría en el Sánchez-Pizjuán (1-3) Más información

Simeone puede haber encontrado en David el deseado '9' si no está Julián. Jonathan se encargó de evidenciarlo ante un Osasuna precario, con ocho cambios en su once, con dos derrotas consecutivas en los dos últimos encuentros. Con el croata Budimir en el banquillo de inicio. Para los navarros, con tres partidos esta semana, en el Metropolitano no estaba su lucha.

El Atlético saltó a la hierba decidido a por el partido. Con Grimaldo como un cuchillo por la banda izquierda. Con Kang in Lee de nuevo pletórico por el flanco derecho. Con el capitán Koke y su escudero Cardoso moviendo el balón con criterio. Y con el canadiense David certero, eficaz, hábil y goleador.

Así se tejieron las ocasiones de los rojiblancos. Lookman pudo hacer el primero en el minuto 10. Fue un aviso de lo que sucedería después, a pesar de que Raúl García estuvo a punto de marcar solo ante Oblak un minuto después. Buena parada del esloveno, otra pieza clave en este comienzo de curso.

Grimaldo se prodigó en el ataque colchonero. Por la banda izquierda y por el centro. El internacional mostró una gran buena zurda y una buena zancada. Promete ser una pieza esencial en el engranaje de Simeone. Poco antes del tanto de David un disparo suyo pudo ser gol si no lo rechaza un defensa de Osasuna en el centro del área.

Con buen juego llegó el Atlético al minuto 24. Precisa y preciosa la pared entre Grimaldo y Cardoso. Perfecto el primer toque de Cardoso en la devolución y el centro de Grimaldo a Jonathan, que tira para que rechace Aitor Fernández con la mano izquierda y el canadiense vuelve a disparar a la jaula. Gol, 1-0 y ovación de la grada.

Golazo de Aspas, infantil expulsión de Marcos Alonso y remontada de Osasuna (1-2) Más información

Al tanto le siguió un fútbol asociativo y de calidad del Atlético, que sin embargo encajó el 1-1 en un despiste defensivo. Era el minuto 29 y el remate de Arguibide dentro del área entró en la red de Oblak. Sin embargo, el árbitro, Francisco Hernández, lo anuló con inmediatez por una supuesta falta de Torró en el salto anterior por un cabezazo a Le Normand. La acción fue muy rigurosa y provocó la protesta insistente de Luis Miguel Ramis. El técnico rojillo no entendía nada.

En cualquier caso, el Atlético siguió jugando bien y pudo aumentar la renta antes del descanso. Lo pudo hacer Jonathan David con un disparo forzado a pase de Lookman (m.34) y el propio Lookman en el 36, tras un recorte de lujo de David. También Baena en el 37, con un disparo lejano y Kang in Lee con otro misil lejano poco después.

No se demoró el Atlético en pegar otro hachazo en la segunda mitad. Otra vez con buen juego colectivo. Otra vez con Kang In Lee como protagonista. El surcoreano roba un balón en campo rojiblanco y cede a Cardoso que inicia la contra. El balón pasa por Baena y Lookman hasta que Jonathan David abre a la izquierda para que Kang bata al portero osasunista. (2-0 m.54).

En pleno festival rojiblanco, Le Normand firmó otro gran tanto en el minuto 63 (3-0). Con la zurda dentro del área a la salida de un corner botado por Baena. Y el propio Baena hizo el cuarto en el minuto 81 tras un gran pase de Cardoso.

El Atlético había redondeado un gran partido, a cuatro días del derbi ante el Real Madrid. Una goleada revitalizadora con un descubrimiento esperanzador. Jonathan David, dos goles en dos partidos (Real Sociedad y Osasuna), es la nueva estrella.

Atlético 4-0 Osasuna

4 - Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero (Arnau Ortíz, m.67), Le Normand, Grimaldo (Hancko, m.82); Cardoso (Hjulmand, m.82), Koke; Kang in Lee, Álex Baena, Lookman (Pubill, m.67); Jonathan David (Giuliano, m.67)

0 - Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Moncayola, m.70), Yeboah, Boyomo, Unai Santos, Abel Bretones; Dubasin (Kike Barja, m.59), Lucas Torró, Asier Osambela (Del Castillo, m.74), Raúl Moro (Rubén García, m.59); Raúl García (Budimir, m.59).

Goles: 1-0, m.24: Jonathan David. 2-0, m.54, Kang In Lee. 3-0, m.63, Le Normand. 4-0, m.81: Baena.

Árbitro: Francisco Hernández (C. Extremeño). Enseñó tarjeta amarilla a Lookman (m.50).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EASports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 60.869 espectadores.