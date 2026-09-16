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Rivales

El Celta cambia Abanca por Conxemar como nueva denominación para Balaídos

El club vigués ultima el acuerdo con la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura

Efe
16/09/2026 13:12
El Celta celebra un gol en Balaídos ante el Málaga
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EFE
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El Celta de Vigo y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) se encuentran en la fase final de las negociaciones para cerrar una alianza estratégica de largo recorrido que incluiría el cambio de denominación comercial del estadio municipal de Balaídos.

El acuerdo, que todavía debe formalizarse, contemplaría la cesión a Conxemar de los derechos de nombre del estadio vigués, y el cambio se produciría en 2028, coincidiendo con la finalización del contrato que actualmente mantiene el Celta con Abanca para la denominación comercial del recinto.

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La alianza no se limitará al nombre del estadio, sino que incluirá distintas iniciativas conjuntas vinculadas al deporte, la salud, la nutrición y la promoción de hábitos saludables, valores que ambas entidades comparten. La relación estaría proyectada inicialmente para un periodo de siete años, según las fuentes consultadas.

Uno de los principales atractivos para Conxemar será la visibilidad asociada a la marca del Celta, puesto que su presencia en la denominación del estadio permitiría vincular el nombre de la organización con las competiciones europeas que dispute el conjunto vigués, además de su aparición en medios deportivos, videojuegos y canales digitales del club.

Las dos entidades tienen previsto presentar próximamente los detalles de la alianza, si bien su aplicación será progresiva y el cambio de denominación del estadio no se produciría de forma inmediata.

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