El Celta cambia Abanca por Conxemar como nueva denominación para Balaídos

El Celta celebra un gol en Balaídos ante el Málaga EFE

El Celta de Vigo y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) se encuentran en la fase final de las negociaciones para cerrar una alianza estratégica de largo recorrido que incluiría el cambio de denominación comercial del estadio municipal de Balaídos.

El acuerdo, que todavía debe formalizarse, contemplaría la cesión a Conxemar de los derechos de nombre del estadio vigués, y el cambio se produciría en 2028, coincidiendo con la finalización del contrato que actualmente mantiene el Celta con Abanca para la denominación comercial del recinto.

Marián Mouriño y el patrocinio de Abanca al Celta: "No peleamos por lo mismo que el Dépor, les llevamos 15 años de ventaja" Más información

La alianza no se limitará al nombre del estadio, sino que incluirá distintas iniciativas conjuntas vinculadas al deporte, la salud, la nutrición y la promoción de hábitos saludables, valores que ambas entidades comparten. La relación estaría proyectada inicialmente para un periodo de siete años, según las fuentes consultadas.

Uno de los principales atractivos para Conxemar será la visibilidad asociada a la marca del Celta, puesto que su presencia en la denominación del estadio permitiría vincular el nombre de la organización con las competiciones europeas que dispute el conjunto vigués, además de su aparición en medios deportivos, videojuegos y canales digitales del club.

Las dos entidades tienen previsto presentar próximamente los detalles de la alianza, si bien su aplicación será progresiva y el cambio de denominación del estadio no se produciría de forma inmediata.