Aplazado el Levante-Athletic Club por las fuertes lluvias

Imagen del Ciutat de València completamente inundado durante el diluvio caído este miércoles en la capital del Turia EFE/ANA ESCOBAR

El partido entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports previsto para este miércoles a las 21.30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado por razones meteorológicas, tal y como confirmó el club valenciano.

Las intensas lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro terminaron por hacer impracticable el terreno de juego e inundó la práctica totalidad del césped.

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Los jugadores del Levante y Athletic Club comenzaron los ejercicios de calentamiento previos al partido hasta que la fuerte tormenta que descargó sobre el estadio impidió hasta que el balón rodara sobre el césped.

Tanto los futbolistas como el trío arbitral liderado por Alejandro Quintero González se retiraron a vestuarios hasta que el colegiado tomó la decisión de aplazar el encuentro pocos minutos antes de la hora prevista para su comienzo.

Los aficionados de ambos clubes que ya ocupaban parte del Ciutat de València trataron de resguardarse en las zonas cubiertas del estadio y siguieron esperando minutos después del aviso oficial por megafonía de la suspensión.

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Asimismo, por la megafonía del estadio se apuntó que en los próximos días se conocerá la nueva fecha de disputa del encuentro, si bien ambos clubes tienen partido este fin de semana correspondiente a la séptima jornada, el Athletic en casa el sábado ante el Alavés y el Levante el domingo en La Cerámica con el Villarreal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó para este miércoles el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia de Valencia.