Luis Rioja da aire al Valencia en Vitoria (0-1)

Luis Rioja dispara a puerta para marcar el único gol del partido de la sexta jornada entre Alavés y Valencia EFE/ADRIÁN RUIZ HIERRO

Luis Rioja, un exjugador babazorro, dio aire al Valencia en Vitoria ante el Deportivo Alavés, con un gol que le dio la primera victoria del curso en la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el estreno de Óscar Sánchez, relevo del destituido Carlos Corberán.

El andaluz, que regresaba tras lesión y volvió a romperse al marcar, sacó petróleo de un gran pase de Javi Guerra cuando el equipo vasco dominaba el encuentro, aunque sin llegar a traducirlo en el marcador.

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Era el segundo gol de los ‘chés’ en seis partidos para hacer desaparecer los fantasmas y propinar la segunda derrota consecutiva al Glorioso, que frena en secó su gran inicio liguero.

El choque comenzó con dominio local y con las ya habituales llegadas por la banda derecha, protagonizadas por un activo Ángel Pérez, que no encontró rematador.

Con el paso de los minutos, los valencianistas intentaron proponer a la espera de los desmarques que tiraban una y otra vez sus hombres más adelantados, en busca de la espalda de una defensa adelantada.

Una desajuste defensivo local en una falta que sacó el Valencia en campo contrario dio el primer susto al conjunto vasco, que se salvó por la intervención del VAR, que anuló el tanto de Danjuma por un fuera de juego milimétrico.

La ocasión animó a los ‘chés’, que probaron a Antonio Sivera desde lejos en varias ocasiones y estuvieron mejor colocados en las segundas jugadas ante una zaga local que comenzó a tener demasiadas dudas.

El Glorioso subió la presión y recuperó varios balones cerca de la portería rival, pero no tuvo paciencia para definir en los últimos metros. El letargo del Valencia se extendió demasiados minutos y solo Danjuma daba aire a un equipo que se metió atrás para aguantar el tirón del Alavés, donde apareció Abde Rebbach.

Sin embargo, los albiazules no encontraron a sus referencias, mientras la batalla fluctuaba en el otro lado entre Tenaglia y Danjuma.

El Alavés volvió a avisar al filo del descanso con dos buenas jugadas de Ángel Pérez, su mejor hombre ofensivo, pero Toni Martínez y Pablo Ibáñez no lograron rematar entre los tres palos y no pudo aprovechar el momento.

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Con el tiempo de la primera mitad cumplido, Dimitrievski evitó el gol de Ángel Pérez con un gran parada y otra más a Ville Koski.

El Alavés llevó la voz cantante tras el paso por vestuarios. El guion no cambió y el conjunto pudo mover el marcador en varias ocasiones, pero le faltó precisión, mientras que el Valencia trataba de pescar en jugadas aisladas que le quedaban ante la presión de los locales, que no dejaron de intentarlo, a pesar de que bajó el ritmo del partido.

Cuando parecía que el Alavés tenía el partido controlado, una gran jugada de Javi Guerra que filtró un balón a Luis Rioja, acabó en gol del andaluz, que se volvió a lesionar y se retiró entre lágrimas tras marcar el gol ante su exequipo en el minuto 78.

El gol cayó como un jarro de agua fría sobre los alavesistas que se volcaron sobre la portería rival en busca del empate con más corazón que cabeza y el Valencia estuvo muy cerca de hacer el segundo gol pero pudo celebrar por fin una alegría.

Alavés 0-1 Valencia

0 - Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Aleñá, m.85), Valentini, Tenaglia, Koski, Abde Rebbach (Miguel, m.85), Antonio Blanco (Guevara, m.85), Ibáñez, Denis Suárez (Yusi, m.67), Lucas Boyé y Toni Martínez (Mariano, m.67).

1 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.82), Pepelu, De Haas (Córdoba, m.82), Gayà; Mayol, Guido Rodríguez (Otorbi, m.70), Ugrinic, Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro (Luis Rioja, m.63; Jesús Vázquez, m.82).

Gol: 0-1, m.78: Luis Rioja.

Árbitro: Miguel Sesma (c. riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Antonio Blanco (m.21) y a los visitantes Javi Guerra (m.21), Pepelu (m.45+2), Mayol (m.52) y Guido Rodríguez (m.61).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.161 espectadores. Antes del encuentro el técnico local, Quique Sánchez Flores, recibió el premio que le acredita como mejor entrenador del agosto. Abde Rebbach también recibió una camiseta conmemorativa al disputar cien partido con el conjunto vitoriano.