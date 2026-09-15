Luis García da las cuatro claves del gran inicio del Dépor: "No es un recién ascendido normal"

Luis García Plaza en su presentación con el Sevilla Sevilla FC

El Deportivo está en boca de todos en la temporada de su regreso a Primera División. Por supuesto, despierta elogios también entre sus rivales más inmediatos, como es el caso del Sevilla y su entrenador, Luis García Plaza, que disecciona el secreto del buen inicio de campaña blanquiazul en lo que para él son cuatro patas fundamentales. El preparador madrileño habla también de qué partido se espera en Riazor y de cómo está viendo el primer tramo de campeonato de sus jugadores:

Claves del Dépor. "Cuando un equipo está invicto es porque lo está haciendo muy bien. Para mí tiene cuatro puntos que analizar. Lo primero es que es un recién ascendido, pero con un músculo económico que no tiene que ver con un recién ascendido. A partir de ahí, lo segundo, que es que los que tienen que invertir el dinero han hecho un trabajo buenísimo. Han firmado a gente consagrada, con mucha experiencia, pero luego han apostado también por futbolistas con futuro. Luego está el trabajo del míster. Yo le doy mucho valor a un entrenador que asciende. Yo lo he hecho tres veces y sé que son tres temporadas exigentes al máximo. Y por último, los jugadores que han venido, han venido muy comprometidos. Empezando por su estrella (Aubameyang), que el otro día en el minuto 90 y algo se pega un esprint espectacular para abajo en una contra del Getafe. Son cuatro claves muy importantes. Porque hay que tener la opción de fichar a esos futbolistas, pero luego hay que hacerlo bien. Tiene muchos registros".

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Riazor. "La afición está muy ilusionada, han tocado mucho barro. No olvidemos que estamos hablando de un campeón de Liga y de Copa, que viene de estar en Primera RFEF. Creo que viviremos un ambiente muy bonito, un partido precioso entre dos equipos que están bien. Será muy disputado. Pero el Dépor no es un recién ascendido normal, es un recién ascendido con poder".

El partido que se espera. "Creo que Antonio tiene muy bien trabajado al equipo en su estilo. Lo importante de cada entrenador, tanto en Primera como en Segunda, es saber a qué juega tu equipo. Y viene haciéndolo desde el año pasado. Con sus defectos y virtudes, claro. Pero van corrigiendo mucho durante el partido. Plantean un tipo de juego y, si tú te defiendes, ellos lo van cambiando. Tienen varios registros y su trabajo es muy bueno. Somos un poco así nosotros también, nos vamos adaptando".

Momento del equipo. “Los arranques de Liga son muy peculiares. Se juegan tres jornadas con el mercado abierto. Nosotros hemos competido bien al inicio, pero tenemos que crecer. Aunque eso no significa que ganes. Significa que vayas cogiendo automatismos. Para lo que yo quiero del equipo, todavía me faltan bastantes cosas. No es lo mismo el trabajo del año pasado, cuando fuimos a lo básico, que empezar a trabajar un año completo. Vamos con desventaja con equipos que llevan tiempo con el mismo entrenador, como es el caso de los recién ascendidos. Espero que el equipo mejore".

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Polémicas arbitrales. "Creo que lo que hay que hacer es saber que en una Liga larga, hay decisiones que te favorecen y otras que te quitan. No somos como club, ni yo como entrenador, de hacer la que se montó en Bilbao por una jugada puntual. Que igual tenían razón. Pero nosotros nos hemos quedado con diez dos veces este año, una ganamos y otra puntuamos. Hay aciertos y errores, pero al final son decisiones y hay que respetarlas".

Desplazamiento de la afición. "Creo que la gente está ilusionada y nosotros estamos muy felices. Agradecemos a toda esa afición que se va a coger un miércoles para ir a A Coruña y volver. No puedo prometer ganar o empatar, pero nos vamos a dejar la vida e ir al máximo, seguro. La afición sabe cuándo un equipo está dando el máximo y este equipo lo está dando. Ojalá podamos ofrecerle la victoria".