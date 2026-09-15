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Rivales

El coraje del Rayo acaba con la osadía del Espanyol (2-1)

Efe
15/09/2026 21:28
El exdeportivista Mujaid Sadick corre ante Roberto Fernández durante el duelo entre Rayo y Espanyol correspondiente a la 6ª jornada de Primera División
El exdeportivista Mujaid Sadick corre ante Roberto Fernández durante el duelo entre Rayo y Espanyol correspondiente a la 6ª jornada de Primera División
EFE/VÍCTOR LERENA
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El Rayo Vallecano, con goles de Álvaro García y Adrià Pedrosa, ambos en la primera parte, logró la victoria en su 'exilio' de Butarque ante el Espanyol, que recortó distancias en la segunda mitad por medio de Roberto Fernández y terminó el partido atacando hasta con su portero, Marko Dmitrovic.

Por tercera vez en lo que va de temporada el Rayo volvió a ejercer de local en Butarque. Esta vez lo hizo ante el Espanyol, igual que antes lo hizo frente al Alavés y el Real Racing Club de Santander, ante los que empató (1-1) y ganó (3-2), respectivamente. En esta ocasión, el coliseo del Leganés también volvió a ser talismán porque de nuevo los tres puntos viajaron para Vallecas.

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El Rayo, sin casi dejar que los aficionados se sentasen en los asientos de Butarque, marcó el primero a los tres minutos. Sergio Camello puso un centro atrás, El Hilali despejó mal en el corazón del área y Álvaro García, a placer, remachó a gol.

Ese tanto sorprendió al Espanyol, que durante bastantes minutos perdió el compás del partido jugando a merced del ritmo del Rayo, que no cesó de buscar la portería rival con una presión asfixiante que le permitió gozar de mayor posesión y, por tanto, de crear peligro.

El único acercamiento con cierto peligro del conjunto perico fue a los 25 minutos con un disparo desde 25 metros de Rafel Bauzà, a 127 kilómetros por hora, que se marchó lamiendo un poste.

Esa acción del Espanyol encontró réplica en la jugada siguiente puesto que por el costado izquierdo Adrià Pedrosa le ganó la partida a Javi Hernández tras un pase de Álvaro y, al llegar casi a línea de fondo, soltó un latigazo cruzado ante el que nada pudo hacer Marko Dmitrovic.

La superioridad del Rayo pudo traducirse en otros dos goles antes del descanso con dos ocasiones muy claras, ambas de Camello. Una con un disparo cruzado que se fue fuera por poco del poste derecho y otro con un remate a la carrera que se estrelló en el larguero.

SAN SEBASTIÁN, 29/08/2026.- El delantero islandés de la Real Orri Steinn Óskarsson (2i) celebra su gol con Oyarzabal durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Real Sociedad y RCD Espanyol disputan hoy sábado en Anoeta. EFE/Javier Etxezarreta

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Manolo González, técnico del Espanyol, vio que su equipo no estaba cómodo sobre el césped y realizó en el descanso un triple cambio. Bryan Zaragoza, Edu Expósito y Marcos Fernández saltaron al campo por Hinojo, Bauzá y Moscardo y con esa nueva apuesta más ofensivo el equipo mejoró hasta el punto que solo nueve minutos después Roberto Fernández redujo la ventaja con un disparo cruzado inapelable para Emil Audero.

El portero indonesio salvó a su equipo poco después con dos buenas intervenciones a sendos disparos de Riedl y Javi Hernández que llevaron el nerviosismo al Rayo e hicieron intervenir a Beñat San José, que dio entrada a Oscar Valentín y Bouaré para tener mayor control en la medular.

Esos fueron los peores minutos del Rayo, al que se le hizo largo el partido, en parte porque el juego se volvió más bronco y en esa pelea no se sintió cómodo, enervándose cada vez más con las decisiones del colegiado.

Con el pitido final el Rayo respiró y sumó tres puntos que lo sitúan en mitad de tabla con siete, igual que el Espanyol.

Rayo 2-1 Espanyol

2 - Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid (Oscar Valentín, m.61), Pedrosa; Ciss, Unai López (Bouaré, m.61); Tsitaishvili (Fran Pérez, m.76), Pedro Díaz, Álvaro (Balliu, m.84); y Camello (Alemao, m.76).

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Hinojo (Marcos, m.46); Urko (Pol Lozano, m.84), Moscardo (Edu Exposito, m.46); Bauzá (Bryan, m.46), Quilindschy, Javi Hernández (Cala, m.70); y Roberto Fernández.

Goles: 1-0, m.2: Álvaro. 2-0, m.26: Pedrosa. 2-1, m.54: Roberto Fernández.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Unai López (m.45), Tsitaishvili (m.67), Pathé Ciss (m.70), Bouaré (m.80) y Alemao (m.90), del Rayo; y Marcos (m.63), del Espanyol. Expulsó a El Hilali (m.90+8), del Espanyol, tras cortar una jugada como último hombre.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Butarque, en Leganés (Madrid).

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