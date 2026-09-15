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El Celta pierde a Iago Aspas por una lesión... que el parón de selecciones minimiza

El capitán céltico sufre una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna izquierda y estará cuatro semanas de baja

Sergio Baltar
15/09/2026 12:46
Aspas, durante un calentamiento con el Celta
Aspas, durante un calentamiento con el Celta
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El Celta de Vigo no podrá contar con Iago Aspas para su debut en Europa League y los próximos partidos de liga. Y es que el capitán céltico sufre una rotura fibrilar de grado I en el recto anterior de su pierna izquierda, tal y como ha informado el club.

Aspas sufrió la lesión durante una acción de golpeo en el Celta-Málaga del pasado fin de semana y las pruebas médicas han arrojado un diagnóstico de lesión muscular no excesivamente importante, pero suficiente como para estar de baja "alrededor de cuatro semanas".

Por fortuna para el conjunto vigués, la dolencia del futbolista de Moaña llega a las puertas del parón del fútbol de clubes por la primera de las fechas FIFA de esta temporada, que será más larga de lo habitual. Los equipos de Primera dejarán de competir este domingo 20 y no volverán a hacerlo hasta fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre, por lo que Aspas apunta a perderse menos partidos que en el caso de que el infortunio se hubiese producido en otro momento de la temporada.

Muy justo para la Juve

De todas maneras, es seguro que el '10' del Celta no podrá jugar ante el Omonia Nicosia este miércoles (18.45 horas) ni tampoco el sábado (18.30 horas) ante el Racing en Balaídos. El moañés probablemente tampoco estará disponible para viajar a Elche (domingo 11 de octubre, 14.00), tras el parón y llegará muy justo para medirse a la Juventus en Europa League (jueves 15 de octubre, 21.00 horas).

La cara positiva para el Celta es el regreso de Aleix Febas a la dinámica de grupo tras recibir el alta médica después de superar una contusión en las costillas.

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