Braulio Vázquez se despide de Osasuna entre lágrimas: "Sé que no voy a ser ni la mitad de feliz de lo que soy aquí"

El director deportivo del Club Atlético Osasuna durante la última década, Braulio Vázquez, en su rueda de prensa tras anunciar su salida para ser el nuevo nuevo director deportivo del Valencia. EFE / Villar López

Braulio Vázquez se despidió en la mañana de este lunes de Osasuna. El coruñés, director deportivo del club rojillo desde el año 2017, ha aceptado la propuesta del Valencia para encabezar la parcela de fútbol. Pero antes de ingresar en el club che, al que también está fuertemente vinculado, quiso decir adiós público en Pamplona en un acto ante la prensa en el que no pudo reprimir las lágrimas.

"No era el final de un ciclo. No entiendo la vida sin pasión. Renové hace cinco meses porque me dejan hacer. Los directivos son amigos míos. Yo sé que no voy a ser la mitad de feliz de lo que soy aquí. No veo esto como una sociedad, sino como un sitio donde tengo amigos tanto en la directiva como en el club. Pero creo que si no cogía esta oferta ahora... te preguntas cosas. Lo sentía así. Me voy a un equipo que lo está pasando mal, pero es que el Valencia para mí es algo diferente", explicó Vázquez, que deja en la entidad "un ingreso" en concepto de su cláusula de rescisión, que asciende a casi 300.009 euros.

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El ya exdirector deportivo de Osasuna reconoció que "nunca es buen momento" para irse, pero destacó que, tras el "cierre de mercado, el club queda en buenas manos". "La plantilla está cerrada, hay que recuperar gente importante lesionada y creo que el club está en buenas manos y clasificatoriamente está donde debe estar". "No ha cambiado nada en Osasuna, he cambiado yo. No puedo reprochar nada a nadie, a los directivos, a Fran, al presi… He cambiado yo, que consideraba que era el momento, y voy a un club que sé cómo está y ahora no puedo hacer mucho, ayudar en la gestión. Creo que ahora mismo lo cogía o no sabía si lo tendría. No se lo puedo reprochar a nadie, ni relaciones personales, yo consideraba que era el Valencia y Valencia, que es muy especial. Es (una decisión) personal y familiar", añadió.

En este sentido, el cargo de director deportivo queda en manos de otro gallego -aunque nació en Cataluña- como José Antonio Prieto ‘Cata’, hasta ahora secretario técnico de la entidad.

El futuro

"Espero que lo que me han dicho de que voy a poder trabajar, lo pueda hacer", destacó sobre su llegada al Valencia, que se encuentra colista: "No voy a un equipo tranquilo, porque es último. Pero sé lo que es el Valencia y su afición". "Sé a dónde voy y sé cómo reciben a los jugadores a las tres de la mañana", completó.

Sore su fichaje, explicó que "sabía que en el Valencia local me querían ya desde hace tiempo, pero en el Valencia de lejos (en referencia al propietario Peter Lim y su estructura de Singapur) tenían que dar el 'ok'". "Mi hijo (Jesús Vázquez, jugador del Valencia) se enteró diez minutos antes del comunicado oficial. Era una decisión que tenía que tomar rápido. Era ahora o nunca", apuntó.