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Rivales

El exdeportivista Braulio Vázquez deja Osasuna y firma como director deportivo del Valencia

El club che ha anunciado la contratación del gallego después del despido de Corberán y el resto de la parcela deportiva

Jorge Lema
Jorge Lema
13/09/2026 18:05
Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia
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Valencia CF
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El Valencia no ha querido esperar para dar un golpe de timón a su delicada situación deportiva. Después de no haber ganado en las primeras cinco jornadas y marchar como colista de Primera División, el club che ha decidido pasar a la acción renovando por completo la parcela deportiva y colocando como cara visible a un exdeportivista: Braulio Vázquez es el nuevo director deportivo del equipo valencianista.

Ha sido un movimiento rápido. A mediodía, la entidad de Mestalla anunciaba la destitución de Carlos Corberán como entrenador y de toda la cúpula deportiva. Antes de las 18.00 horas ya tenía recambio para empezar a trabajar y tratar de reconducir una situación que ahora mismo es crítica, tanto deportiva como socialmente.

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Braulio Vázquez deja de esta forma Osasuna después de nueve años al frente de la dirección deportiva rojilla. La relación del gallego con el Valencia no es nada nuevo, ya que después de dejar el fútbol se afincó en la ciudad, donde tiene su residencia habitual, y ya formó parte de la estructura del club como director deportivo entre 2010 y 2013. De hecho, su hijo Jesús Vázquez forma parte de la plantilla che y hace unas semanas jugó en Riazor en la derrota ante el Deportivo.

Braulio, que en los 90 disputó más de 60 partidos con el Fabril y llegó a debutar con el primer equipo del Dépor, inicia de esta forma una nueva etapa en el Valencia con el difícil reto de conformar una nueva estructura deportiva. Su primera tarea, encontrar un entrenador para darle relevo a Corberán.

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