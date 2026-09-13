El 1x1 del rival: Nuevos nombres, mismo idioma

Once inicial del Getafe en su primer partido liguero en el Coliseum Getafe CF

El Getafe afronta su duelo ante el Deportivo con varias bajas, pero también con nuevas piezas que han encajado desde el primer día. Refuerzos que mantienen el sello de Bordalás y prolongan la identidad de un equipo que vuelve a reinventarse.

[13] David Soria. 33 años. Segundo capitán y uno de los grandes referentes del Getafe, ya casi parte del escudo azulón. Madrileño, 1,92 m etros y formado en la cantera del Sevilla, cumple su novena temporada en el club. Destaca especialmente bajo palos, donde sus intervenciones y su buen hacer en los penaltis le han convertido en un guadameta regular. Tras el duelo ante el Dépor, quedará a solo dos partidos de las 300 apariciones ligueras como azulón.

[21] Andrés García. 23 años. Tras la salida de Juan Iglesias, el Getafe encontró en Andrés García el refuerzo para su carril derecho. Cedido por el Aston Villa hasta final de curso, está siendo uno de los azulones más destacados. Lateral o carrilero, aporta velocidad, recorrido y mucha profundidad en ataque. Campeón de la Europa League el pasado curso, también sabe lo que es ascender a Primera con el Levante, su club de formación.

[2] Djéne. 35 años. Nacido en Togo, primer capitán, líder y jerarca del Getafe. Afronta su décima temporada como azulón, convertido ya en una institución del club. Liviano y no especialmente alto para ser central, destaca por su velocidad, agresividad en la marca, anticipación y capacidad para ganar duelos. Sin embargo, su irregular inicio de curso está lastrando su rendimiento y rebajando su habitual suelo competitivo.

[5] Abdel Abqar. 27 años. Central marroquí que afronta su segundo curso en el Getafe. El club buscó darle salida en el cierre del mercado y su inicio no ha ayudado: fue expulsado ante el Partizan por una acción innecesaria cuando la eliminatoria se complicaba. Además, una rotura muscular en la pierna derecha le impedirá medirse al Dépor.

[24] Zaid Romero. 27 años. La baja más sensible en el Getafe. El central argentino lo había jugado todo hasta la fecha, con cuatro titularidades, y estaba siendo el defensa más fiable y cumplidor del equipo. Su expulsión ante el Celta le impedirá enfrentarse al Dépor.

[4] Saba Sazonov. 24 años. El central ruso-georgiano apunta a ocupar la vacante de Romero. Llegó este verano procedente del Torino y suma 100 minutos con el Getafe, con una titularidad. Mide 1,94 metros y es un zaguero duro y contundente.

[22] Johan Mojica. 34 años. Veterano de mil batallas en LaLiga, el colombiano afronta su octava experiencia en un club español tras firmar este verano por el Getafe. Ha llegado para ser importante desde el primer día y ya estrenó su cuenta goleadora ante el Partizan. Lateral difícil de superar, destaca por su velocidad, intensidad y buenos centros cuando se incorpora al ataque.

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[23] Orel Mangala. 28 años. Cedido por el Olympique de Leyon. Una lesión de cruzado le frenó en la 2024-25 y apenas sumó 415 minutos en las dos campañas siguientes. Ahora manda en la sala de máquinas de Bordalás. Cuatro titularidades, 360 minutos y mucho músculo para abarcar campo y sujetar al equipo.

[16] Francho Serrano. 25 años. Debutante en Primera y uno de los símbolos recientes del Zaragoza, donde llegó siendo alevín y acabó luciendo el brazalete. Centrocampista de trabajo, sacrificio y recorrido, deja atrás 200 partidos con el club maño para afrontar su primer reto en la élite con el Getafe.

[6] Mario Martín. 22 años. Formado en La Fábrica, encontró en el Valladolid su primera experiencia en Primera, donde destacó pese al descenso del conjunto pucelano. El Getafe apostó por él y lo compró al Real Madrid. En su segundo curso como azulón, aporta intensidad, trabajo y buen trato de balón en la medular.

[8] Nemanja Gudelj. 35 años. Bordalás pidió un jugador para reforzar la medular y el Getafe encontró en el serbio, libre tras su salida del Sevilla, un perfil de sobra conocido y del gusto del técnico. No rehúye de ningún duelo y lleva peligro a balón parado y en tiros de media y larga distancia que suele probar en cada partido.

[11] Ramón Terrats. 26 años. El catalán es el futbolista con más calidad del Getafe en tres cuartos. Su zurda le permite asociarse y enviar centros con mucho peligro, además de tener buen disparo. Tras pasar por Girona, Villarreal y Espanyol, afronta su segunda etapa azulona y es una de las principales amenazas.

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[7] Juanmi Jiménez. 33 años. Otra de las bajas del Getafe para recibir al Dépor. El malagueño lleva ocho meses fuera tras ser operado de la rodilla y su último partido data de mediados de enero. Su mejor registro llegó con el Betis en la 2021-22, cuando marcó 16 goles.

[10] Martín Satriano. 25 años. Mucho más que el hombre gol del Getafe. El uruguayo llegó cedido a mitad del pasado curso y sus seis goles en 18 partidos convencieron al club para pagar siete millones de euros por él este verano. Delantero grande, con instinto en el área, pero también calidad para caer a banda y asociarse.

[19] Enes Ünal. 29 años. Dejó el Getafe en 2024 rumbo al Bournemouth, en una operación de 16 millones y medio de euros. Tras tres temporadas en Inglaterra, en las que apenas fue titular cuatro veces y marcó cinco goles, regresó este verano al Coliseum. Ya suma un gol en Liga y otro en Conference, que le devolvió al top 5 de goleadores históricos del club.