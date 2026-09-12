La inspiración de Zabiri impulsa al Racing y le quita al Alavés la condición de invicto (2-1)

Zabiri en una jugada del Racing de Santander-Alavés EFE

El Racing de Santander puso fin este sábado a la condición de invicto del Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports 2026-27 (2-1) gracias a un doblete del marroquí Yassir Zabiri. Los locales comenzaron el encuentro de forma enérgica, con una jugada de Íñigo Vicente que hizo levantarse a los más de 20.000 espectadores presentes en El Sardinero y que marcó el preludio de lo que serían los primeros minutos del partido.

El ritmo del encuentro se vio interrumpido por dos amonestaciones al Alavés en el minuto 7 que cortaron la energía del conjunto cántabro para propiciar así situaciones de ventaja favorables a los de Quique Sánchez Flores. Así, en el minuto 18, un córner botado por el conjunto babazorro acabó en un cabezazo de Ángel Pérez que Julen Agirrezabala despejó a los pies del defensa finlandés Ville Koski, quien aprovechó el rechace para marcar a placer y adelantar a los suyos.

Los locales no se encontraron en los siguientes minutos, aunque dos pases de Íñigo Vicente a la espalda de la defensa del conjunto vitoriano pusieron en alerta al Alavés.

En esa línea, el marcador marcaba el minuto 38 cuando Vicente se inventó un balón al espacio para el delantero marroquí Yassir Zabiri, que firmó el empate con una definición con la pierna izquierda al segundo palo. Sergio Canales intentó repetir esa fórmula con otro balón peligroso para Zabiri que este no pudo definir con acierto.

A la vuelta de los vestuarios, el Racing buscó con insistencia a su goleador y, en el minuto 53, controlaba la posesión en la frontal del área cuando Vicente filtró un balón a Salinas, que colgó el esférico al corazón del área, donde Zabiri marcó el segundo gol para el Racing y el segundo en su cuenta particular.

El Racing se adueñó del ritmo del partido, pero los cambios subieron el nivel del Alavés y el Racing intentó conservar la ventaja. En el minuto 86, el centrocampista portugués André Almeida fue expulsado por dar una patada a la altura de la cabeza a un rival. La roja aumentó las esperanzas del Alavés, que llegó a los minutos finales con un hombre más que su rival pero sin fortuna de cara a puerta.

En los dos últimos minutos, Racing y Alavés tuvieron un cambio más, ya que Salinas y Mañas chocaron sus cabezas en un duelo aéreo en el que el jugador del conjunto vitoriano se llevó la peor parte, abandonando el terreno de juego en camilla tras tambalearse al intentar ponerse en pie.

Racing S. 2-1 Alavés

Racing: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Pablo García (Almeida, m.65), Prati (Maguette, m.83), Canales (Luque, m.74), Iván Martín, Íñigo Vicente (Villalibre, m.83) y Zabiri (Guliashvili, m.74) (Pedro, min 95).

Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Mañas, m.86) (Miguel, min 95), Jonny Otto, Tenaglia (Valentini, m.46), Koski, Rebbach, Blanco, Ibáñez (Protesoni, m.46), Denis Suárez (Aleñá, m.67), Lucas Boyé y Mariano (Toni Martínez, m.67).

Goles: 0-1, m.19: Koski. 1-1, m.38: Zabiri. 2-1, m.53: Zabiri.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó a Tenaglia (m.7), Ibáñez (m.7), Zabiri (m.35), Salinas (m.62) y Blanco (m.62), y expulsó a Almeida (m.87) por una patada s un rival a la altura de la cabeza.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.342 espectadores