Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

La inspiración de Zabiri impulsa al Racing y le quita al Alavés la condición de invicto (2-1)

El delantero marroquí firmó un doblete en la remontada del conjunto cántabro

Efe
12/09/2026 17:23
Zabiri en una jugada del Racing de Santander-Alavés
Zabiri en una jugada del Racing de Santander-Alavés
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Racing de Santander puso fin este sábado a la condición de invicto del Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports 2026-27 (2-1) gracias a un doblete del marroquí Yassir Zabiri. Los locales comenzaron el encuentro de forma enérgica, con una jugada de Íñigo Vicente que hizo levantarse a los más de 20.000 espectadores presentes en El Sardinero y que marcó el preludio de lo que serían los primeros minutos del partido.

El ritmo del encuentro se vio interrumpido por dos amonestaciones al Alavés en el minuto 7 que cortaron la energía del conjunto cántabro para propiciar así situaciones de ventaja favorables a los de Quique Sánchez Flores. Así, en el minuto 18, un córner botado por el conjunto babazorro acabó en un cabezazo de Ángel Pérez que Julen Agirrezabala despejó a los pies del defensa finlandés Ville Koski, quien aprovechó el rechace para marcar a placer y adelantar a los suyos.

Los locales no se encontraron en los siguientes minutos, aunque dos pases de Íñigo Vicente a la espalda de la defensa del conjunto vitoriano pusieron en alerta al Alavés.

En esa línea, el marcador marcaba el minuto 38 cuando Vicente se inventó un balón al espacio para el delantero marroquí Yassir Zabiri, que firmó el empate con una definición con la pierna izquierda al segundo palo. Sergio Canales intentó repetir esa fórmula con otro balón peligroso para Zabiri que este no pudo definir con acierto.

A la vuelta de los vestuarios, el Racing buscó con insistencia a su goleador y, en el minuto 53, controlaba la posesión en la frontal del área cuando Vicente filtró un balón a Salinas, que colgó el esférico al corazón del área, donde Zabiri marcó el segundo gol para el Racing y el segundo en su cuenta particular.

El Racing se adueñó del ritmo del partido, pero los cambios subieron el nivel del Alavés y el Racing intentó conservar la ventaja. En el minuto 86, el centrocampista portugués André Almeida fue expulsado por dar una patada a la altura de la cabeza a un rival. La roja aumentó las esperanzas del Alavés, que llegó a los minutos finales con un hombre más que su rival pero sin fortuna de cara a puerta.

En los dos últimos minutos, Racing y Alavés tuvieron un cambio más, ya que Salinas y Mañas chocaron sus cabezas en un duelo aéreo en el que el jugador del conjunto vitoriano se llevó la peor parte, abandonando el terreno de juego en camilla tras tambalearse al intentar ponerse en pie.

Racing S. 2-1 Alavés

Racing: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Pablo García (Almeida, m.65), Prati (Maguette, m.83), Canales (Luque, m.74), Iván Martín, Íñigo Vicente (Villalibre, m.83) y Zabiri (Guliashvili, m.74) (Pedro, min 95).

Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Mañas, m.86) (Miguel, min 95), Jonny Otto, Tenaglia (Valentini, m.46), Koski, Rebbach, Blanco, Ibáñez (Protesoni, m.46), Denis Suárez (Aleñá, m.67), Lucas Boyé y Mariano (Toni Martínez, m.67).

Goles: 0-1, m.19: Koski. 1-1, m.38: Zabiri. 2-1, m.53: Zabiri.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó a Tenaglia (m.7), Ibáñez (m.7), Zabiri (m.35), Salinas (m.62) y Blanco (m.62), y expulsó a Almeida (m.87) por una patada s un rival a la altura de la cabeza.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.342 espectadores

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Zabiri en una jugada del Racing de Santander-Alavés

La inspiración de Zabiri impulsa al Racing y le quita al Alavés la condición de invicto (2-1)
EFE
El centrocampista del Valencia, Javi Guerra (i), conduce el balón ante el delantero portugués del Sevilla, Felix Correia

El Valencia cae en Sevilla y no logra quitarle la razón a Rodri (1-0)
Antonio Gutiérrez
El ideal gallego

Bordalás: "El Dépor ha hecho unas incorporaciones increíbles de jugadores de mucho nivel"
Bea Arrizado
Mojica y Enes Unal protestan una decisión arbitral en el Getafe-Celta

El Getafe empata con 10 ante el Celta (1-1) pero pierde a una pieza clave para recibir al Deportivo
Esther Durán