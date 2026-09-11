Bordalás: "El Dépor ha hecho unas incorporaciones increíbles de jugadores de mucho nivel"

Este domingo el Deportivo visita al Getafe de José Bordalás y el técnico alicantino lo tiene claro: será un partido difícil ante un rival que "desde el inicio ha demostrado sus capacidades". Además, el preparador del conjunto azulón lamentó la "mala suerte" que su equipo está teniendo con las lesiones y las sanciones.

Bajas. “Todavía queda la sesión de mañana y todavía hay posibilidades de que podamos recuperar efectivos y podamos contar con algún jugador más. Somos optimistas, hay que esperar a mañana”.

Descanso después de jugar el lunes. “Hemos tenido una semana normal, ha habido tiempo para descansar, para analizar, para trabajar, para preparar el partido... Somos optimistas en ese sentido. A los jugadores los veo bien, los veo con buen talante, con buen ánimo, con ganas de que llegue el partido del domingo. Sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia contra un rival que ha ascendido y que ya desde el inicio ha mostrado sus capacidades. Ha llegado a Primera División nuevamente para intentar quedarse muchísimo tiempo. Es un histórico, con una magnífica afición, que ha hecho unas incorporaciones increíbles de jugadores de mucho nivel, un club con un poder económico también importante. Va a ser un partido difícil”.

Baja de Zaid por sanción y de Femenía por lesión. “Todavía no voy a dar pistas, obviamente. Hemos estado trabajando y, obviamente intentaremos poner el equipo más competitivo. Los jugadores que estén tienen que dar su mejor nivel. Ellos son conscientes, tienen que ayudar al equipo. Y como conjunto, sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia. Estamos preparados y con nuestra afición, que siempre está ahí... Vamos a ver si podemos darle una alegría, que se lo merece. No hay que olvidar que el club está haciendo un estadio nuevo y nosotros estamos en construcción, somos un equipo al que también han llegado muchos jugadores este año. Algunos han llegado hace pocas fechas y, de alguna manera, tienen que hacer algo en tiempo récord para mecanizar todos los aspectos del juego del equipo, todos los movimientos. Están trabajando bien y estamos contentos en ese sentido”

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Plantilla corta y semana de tres partidos. “El calendario es el que es. Ahora estamos centrados en el partido del próximo domingo. No pensamos más allá. Está claro que viene una semana de tres partidos. Pero vamos a ser optimistas, confiar en el rendimiento de los chicos y los que han estado tocados, pues hay que intentar recuperarlos. Yo soy de los que no piensan más allá del próximo compromiso. Es absurdo porque no sabemos lo que puede pasar con los jugadores con los que vamos a contar. Esta semana, desafortunadamente, perdimos a dos jugadores, Kiko y Zaid”.

Método para atraer a jugadores como Gudelj. “Somos profesionales. Llevamos muchos años trabajando. He tenido jugadores de muchos contextos, jugadores que ahora están en otros equipos. Los jugadores se conocen, han sido compañeros y demás. Ellos hablan y, de alguna manera, aunque no han estado a mis órdenes, saben la forma de trabajar, la forma de entender el fútbol. Los jugadores entienden que pueden crecer, que pueden mejorar y que este es un club muy bueno para cualquier jugador. Es un club en el que se les trata fenomenal a los jugadores. Es una familia, un club que está en Madrid. Para muchos jugadores, su paso por Getafe ha sido un trampolín en sus carreras. No es el caso de Gudelj, pero sí que es un jugador que tiene una trayectoria increíble, un profesional íntegro, es conocido por todos. Nosotros pensamos que es un jugador con una experiencia enorme y que nos puede ayudar por su gran experiencia, por su comportamiento. Es también un ejemplo para los más jóvenes. De hecho, llegó y jugó. Y, la verdad, que lo hizo francamente bien. Confiamos en que siga ayudándonos”.

Cantidad de tarjetas. “Yo no tengo ninguna disputa dialéctica. Es una realidad, yo lo he comentado. No tengo nada más que decir porque salimos muy perjudicados en muchos aspectos. Solo hay que ver la lesión de Uche, que fue en pretemporada. Al final, los que perdemos jugadores por lesiones, los que se emplean de manera violenta, son con el Getafe y, sin embargo, se creó un relato... Hasta que la gente no abra los ojos y se dé cuenta de la realidad, pues esperemos no continuar de esa manera”.

Límite de Coste de Plantilla Deportiva del Getafe, menor que el del Dépor. “Yo, como profesional, no llego a todo eso. Obviamente, yo soy el responsable del equipo y lo que hago es trabajar con los jugadores que tenemos, intentar sacar el máximo rendimiento, intentar competir para estar cerca de poder ganar. Sí que es verdad que hay equipos que están muy por encima, pero hay que saber que nosotros somos el Getafe, que el club está haciendo un esfuerzo enorme, que el presidente está haciendo un esfuerzo desde hace muchos años y hay que reconocerle el mérito que tiene. Está haciendo un estadio nuevo, está cambiando, o ya ha cambiado, porque son muchos años en el fútbol profesional. Es increíble que el Getafe esté tantos años, 22, si no recuerdo mal, en la élite del fútbol profesional, vamos a jugar a Europa. Sabemos que tenemos nuestras limitaciones y tenemos que ser conscientes de ello, pero el esfuerzo de todos es brutal, encabezado por mi presidente”.

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Relación con el presidente del club. “Mi relación con el presidente ha sido fantástica, es fantástica. Al margen de que podamos tener en algunos aspectos opiniones diferentes, pero eso pasa en cualquier familia y en cualquier relación. La relación es fantástica desde el respeto, desde la admiración que yo le tengo, porque es un hombre al que quizás no se le reconoce en esta ciudad el mérito que tiene que tener, porque las dificultades son muy grandes, estás peleando contra atlánticos, con clubes con un poder muy, muy o infinitamente superior al tuyo. Estar en el fútbol profesional es un mérito tremendo. La relación es fantástica, de mucha admiración y de mucho respeto, porque creo que él se lo ha ganado durante muchos años”.

Sanciones y a las lesiones. “Ojalá cambie la dinámica que nos ha lastrado y que nos ha penalizado mucho estos primeros partidos del campeonato, confiamos en que sí. Tenemos el máximo respeto al colectivo arbitral, porque son humanos, porque son profesionales, se pueden equivocar, pero sí que hemos salido perjudicados. Son situaciones y confiamos en que cambien, al igual que las lesiones, no hemos tenido suerte, ya lo comentaba desde pretemporada con Uche. También jugadores que se han lesionado a nivel muscular, que los hemos perdido durante semanas, algunos que están todavía en periodo de readaptación... No hemos tenido suerte, pero esto es muy largo y confiamos en que eso cambie”.

Repetición del once inicial. “Es una cuestión de rendimiento, de nivel, de conceptos... Los jugadores pasan por momentos mejores y peores. Hay jugadores a los que les cuesta más adquirir ese estado de forma. El entrenador decide por diferentes motivos, por el trabajo del día a día, por el estado de forma... Por muchos aspectos que desde fuera no se ven. Yo tengo que tomar ese tipo de decisiones”.