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Rivales

El Getafe empata con 10 ante el Celta (1-1) pero pierde a una pieza clave para recibir al Deportivo

El cuadro azulón continúa con su inicio irregular y afrontará el encuentro del domingo sin el central Zaid Romero por sanción

Esther Durán
07/09/2026 21:20
Mojica y Enes Unal protestan una decisión arbitral en el Getafe-Celta
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El Getafe recibirá este domingo al Deportivo (Coliseum, 18.30 horas) con más urgencias de las que hubiera deseado después de no pasar del empate en el encuentro de la jornada 4 con el Celta. El equipo azulón se queda con 4 puntos de 12 posibles y continúa pagando la factura del exigente mes de agosto y el esfuerzo para clasificarse para la Conference League.

El encuentro siguió el guion que siguen tantos otros en el feudo getafense. Cerrado y sin demasiadas ocasiones. De hecho, los dos goles llegaron en jugadas desde el banderín de córner. Algo más circunstancial el primero, obra de Satriano al recoger un balón suelto, más directo el de la igualada celeste, con un cabezazo de Starfelt.

La segunda parte fue de total dominio para el equipo que dirige Claudio Giráldez, que además de empatar a los pocos minutos de la reanudación, se quedó en superioridad numérica después de la expulsión de Zaid Romero. El central argentino, una pieza clave para Bordalás y que lo había jugado todo hasta ahora, no estará contra el Dépor por la doble amarilla que vio este lunes.

Desde ese momento, el Celta fue con todo a por el encuentro, pero el equipo vigués está teniendo también muchos problemas para marcar en este inicio de temporada y no fue capaz de aprovecharse de jugar más de 20 minutos con un futbolista más. Un punto para cada equipo que no deja contento a ninguno y mantiene al cuadro olívico con el casillero de victorias a cero después de haber jugado, en su caso, cinco encuentros.

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